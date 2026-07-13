ATSV Kirchseeon II verliert Testspiel trotz 70 Prozent Ballbesitz mit 0:3

Erste Laufduelle: Kirchseeons Korbinian Blöchl versucht, Ebersbergs Torschützen Diego Sigmunt (li.) aufzuhalten. – Foto: SRO

Die zweite Mannschaft des ATSV Kirchseeon unterlag im ersten Testspiel der neuen Saison dem TSV Ebersberg II deutlich. Trainer Daniel Kirchhof-Zuther sieht sein Team trotzdem auf gutem Weg – und spricht von einem Problem aus der Vorsaison.

Nach dem einjährigen Ausflug in die A-Klasse hat die zweite Mannschaft des ATSV Kirchseeon wieder zum „Alltag“ zurückgefunden. Erster Sparringspartner für die neue Saison war der TSV Ebersberg II unter ihrem neuen Coach Björn Burhenne. Obwohl das Team des A-Klassisten ein stark verjüngtes Gesicht gegenüber der Vorsaison bot, gelang ihm ein 3:0-Sieg.

Komplett verändert auch die zweite Garnitur des ATSV. Coach Daniel Kirchhof-Zuther war trotzdem von der gebotenen Leistung im Testspiel angetan: „Das lässt sich gut an“, lobte der Kirchseeoner Trainer. Das Ergebnis täusche seiner Meinung nach über den Spielverlauf. „Wir hatten bestimmt 60, 70 Prozent Ballbesitz. Wir haben nur vergessen, uns zu belohnen, wie schon im letzten Jahr. Aber es sieht gut aus, ich bin entspannt und zuversichtlich.“

Das darf auch Björn Burhenne sein. Nach dem frühen 1:0 (10.) durch Johannes Chirco, sorgte Diego Sigmunt mit einem Doppelpack (73./89.) für den 3:0-Endstand aus Sicht der Gäste. „Unsere Kaltschnäuzigkeit war entscheidend“, meinte der TSV-Coach. Zumal alle drei Treffer des A-Klassisten aufs Konto seiner ehemaligen Ebersberger Jugendspieler gingen.