Die präziseren Tacklings und frischeren Beine nutzten Grafings (gelb, v.li.) Vincent Linnemans und Manuel Bauer zum 3:2-Derbysieg gegen Ebersbergs (grün) Aldin Rushiti aus. – Foto: Stefan Rossmann

Die Reserve des ATSV Kirchseeon muss nach nur einem Jahr wieder absteigen. Im Derby gewann Grafing gegen Ebersberg trotz fehlenden Schiedsrichters.

Ihre kleine Chance auf den zweiten Rang und damit die Aufstiegsrelegation aufrecht erhalten hat sich die Reserve des SC Baldham-Vaterstetten durch den Sieg über den Tabellennachbarn SC Grüne Heide II. Mit zwei Zählern Differenz bei noch drei auszutragenden Partien kein hoffnungsloses Unterfangen. „Ich war rundum zufrieden, Kompliment an die Truppe.“ Baldham-Vaterstettens Trainer Ralf Rensch freute sich, dass seine Vorgaben diszipliniert gegen die Gäste aus Ismaning umgesetzt wurden. „Und wir wussten, dass wir unsere Chancen bekommen.“ Diese Geduld belohnten Luis Schäfle (70.) und Michael Schmidt (72. + 83.) mit ihren Toren.

Nur ein Jahr betrug die Verweildauer der Reserve des ATSV Kirchseeon in der A-Klasse 6 (München) nach dem souveränen Aufstieg im vergangenen Sommer. Durch die 0:2-Heimniederlage gegen den TSV Waldtrudering II entglitt der Mannschaft von Trainer Daniel Kirchhof-Zuther auch die letzte theoretische Chance für das Erreichen des Relegationsrangs. Der Abstieg steht somit fest.

Der TSV Ebersberg II musste auch im siebten Rückrundenspiel eine Niederlage hinnehmen. Im Lokalderby hieß es gegen den TSV Grafing II am Ende 2:3. Dabei war zunächst unklar, ob das Spiel angepfiffen wird, genauer gesagt von wem: Es war kein Schiedsrichter gekommen. Der Fußball an der Basis wusste sich aber zu helfen, und so leitete Ebersbergs U19-Trainer kurzerhand die Begegnung im Waldstadion.

„Wir hatten dieses Wochenende wenig Spieler zur Verfügung“, berichtete Isuf Shabani, sodass der Spielertrainer der Ebersberger abermals einen zusammengewürfelten Haufen aufstellen musste. Angesichts der Umstände begann das Spiel für die Platzherren überraschend gut und Andreas Linner gelang das 1:0 (20.).

Ein Doppelschlag von Ludwig Oswald kurz vor der Pause drehte die Partie (39. per Elfmeter und 45.). Benjamin Omerovic markierte in der 69. Minute den Ausgleich, doch dieser sollte nur zehn Minuten halten. In der 79. Minute nutzte Manuel Bauer einen Fehlpass gnadenlos aus und schoss zum 3:2 für die Gäste ein. „Es war für beide Mannschaften in der Hitze sehr schwer zu spielen. Grafing hatte aber 16 Mann dabei und konnte frische Kräfte reinbringen“, erklärte Shabani die ausschlaggebenden Kräfteverhältnisse der Derbypleite.