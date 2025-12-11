ATSV Kelheim verpflichtet Top-Stürmer Johannes Grau

Der ATSV Kelheim setzt im mega-spannenden Aufstiegsrennen der Bezirksliga West ein Zeichen und hat sich die Dienste von Johannes Grau gesichert. Der 28-Jährige stand zuletzt in Diensten des Kreisligisten SV Ettenkofen und war zuvor über viele Jahre der Top-Torjäger des TV Schierling. Für Aufsehen sorgte der aus dem SV Wallkofen hervorgegangene Angreifer in der Kreisliga-Spielzeit 2022/2023, in der "Junior" Grau sagenhafte 47 Tore gelangen.

In Ettenkofen wurde der Stürmer aber - zumindest sportlich - nicht glücklich und konnten den hohen Erwartungen nur selten gerecht werden. Nun verlässt Grau den Tabellenvorletzten der Kreisliga Donau-Laaber und schlägt beim ATSV Kelheim ein neues Kapitel auf. "Ich will mich für ein zwar sportlich schwieriges, jedoch trotzdem schönes Jahr in der Gruam bedanken. Die positive Reaktion nach meinem Wechselwunsch will ich hervorheben, diese war nicht selbstverständlich. Ich wünsche dem Team alles alles Gute und hoffe, dass die Jungs die noch erforderlichen Punkte holen können. Gleichzeitig freue ich mich jetzt riesig auf eine richtig starke Truppe beim ATSV um Coach Jürgen Schmid - von dem ich bei den Gesprächen im letzten Winter schon sehr überzeugt war - und umso mehr, dass es nun geklappt hat", gibt der Kelheimer Neuzugang zu Protkoll.







"Nachdem wir vor ziemlich genau einem Jahr schon mal mit Johannes in Kontakt waren, er sich damals jedoch für Ettenkofen entschieden hat, ist der Kontakt nie abgerissen und er hat auch das eine oder andere Spiele in Kelheim besucht. Wir freuen uns, dass Johannes nochmal voll angreifen möchte und beim ATSV wieder zu alter Stärke zurückfinden will. Für uns als Verein ist es natürlich super, einen offensiven Spieler wie ihn in Kelheim begrüßen zu dürfen. Ein großes Kompliment geht auch an den SV Ettenkofen, welcher dem Wechselwunsch zugestimmt hat – das ist heutzutage nicht selbstverständlich", erklärt ATSV-Fußballboss Christian Gottschalk, der zudem die Rückkehr von Routinier Florian Brehler vermelden kann. Der 33-Jährige war bis vor Kurzem Spielertrainer beim A-Klassisten FC Teugn und gehörte dem Kelheimer Team um Kultcoach Karsten Wettberg an, das 2015 den Aufstieg in die Landesliga schaffte. Das Urgestein wird die Bezirksliga-Truppe ab sofort als Co-Trainer unterstützen und die Kreisklassen-Truppe als Spieler. "Wir freuen uns riesig, dass uns Flo bis zum Sommer hilft", sagt Gottschalk.