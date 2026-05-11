ATSV Kelheim verliert Klasse-Keeper Dauerer

Florian Dauerer schließt sich dem TSV Bad Abbach an – Foto: Stefan Ritzinger

Der ATSV Kelheim hat einen schwerwiegenden Abgang zu verzeichnen: Der Rangdritte der Bezirksliga West muss in der kommenden Spielzeit ohne seinen bisherigen Stammtorhüter Florian Dauerer planen. Der 23-Jährige kehrt zu seinem Nachwuchsverein TSV Bad Abbach zurück, für den er als ganz junger Schlussmann im November 2021 in der Herren-Landesliga debütierte. Im Sommer 2022 zog es Dauerer zum ATSV Kelheim, für den er bis dato 98 Partien absolvierte und sich zu einem der besten Torhüter in der Bezirksliga West entwickelte.

Seit einigen Wochen fehlt der Schlussmann seinen Farben aufgrund einer völlig unvorhergesehenen Blinddarmoperation. Den Ausfall seines großen Rückhalts konnten die Mannen von Chefanweiser Jürgen Schmid nicht kompensieren und mussten sich mitunter auch deswegen aus dem Titelrennen verabschieden. "Wir hatten bis vor ein paar Tagen gehofft, dass uns Flo erhalten bleibt. Bad Abbach wollte ihn schon letzte Saison und hat bereits vor längerer Zeit erneut bei ihm angefragt. Er hat immer mit offenen Karten gespielt, lange mit sich gerungen und sich letztlich entschieden, eine Klasse nach oben zu gehen. Das ist absolut legitim, wenngleich es für uns natürlich ein herber Verlust ist. Wir bedanken uns bei Florian für vier tolle Jahre. Er hat konstant starke Leistungen abgeliefert und wir wünschen ihm nur das Beste", sagt Kelheims Sportlicher Leiter Christian Gottschalk.



Zwischen den Pfosten besteht beim ATSV nun akuter Handlungsbedarf. "Mit Moritz Reng und unserem nachrückenden Jugendtormann haben wir für die kommende Saison bislang lediglich zwei Tormänner für unsere beiden Seniorenmannschaften. Man braucht kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass das über Dauer nicht funktionieren kann. Daher müssen wir auf dieser wichtigen Position unbedingt noch etwas machen", weiß Christian Gottschalk.