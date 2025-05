ATSV Kelheim II und Essing lösen Spielgemeinschaft auf

"Es gab überhaupt keinen Ärger. Im Gegenteil, denn hätten uns gut vorstellen können, die Spielgemeinschaft über den Sommer hinaus fortzusetzen. Aber die Essinger Verantwortlichen hatten andere Pläne und haben uns über diese frühzeitig informiert. Daher gibt es keinerlei böses Blut und wir werden alles daran setzen, dass wir gemeinsam noch den Kreisklassen-Erhalt realisieren können", informiert Kelheims Sportlicher Leiter Christian Gottschalk. Drei Spieltage vor Schluss steht das SG-Team knapp über dem ominösen Strich. Wird der Klassenerhalt geschafft, wird der ATSV Kelheim II kommende Saison eigenständig in der Kreisklasse an den Start gehen.











Neuer Coach des Kelheimer B-Teams wird Sascha Hoffmann, der damit auf das Trainer-Trio Ludwig Mederer / Lukas Schinn / Matthias Schlauderer folgt. "Sascha, der seit vielen Jahren als Jugendtrainer beim ATSV tätig ist, hat sich durch seine engagierte und erfolgreiche Arbeit einen hervorragenden Ruf im Verein erarbeitet. Seit seinem Einstieg hat er mit viel Leidenschaft und Sachverstand verschiedene Nachwuchsmannschaften betreut. Dabei gelang es ihm nicht nur, die fußballerischen Fähigkeiten seiner Spieler stetig weiterzuentwickeln, sondern auch einen nachhaltigen Teamgeist und eine positive Vereinsphilosophie zu etablieren. Unter seiner Leitung erzielten die Jugendmannschaften regelmäßig sehr gute Ergebnisse und brachten talentierte Spieler hervor, die inzwischen erfolgreich in den Herrenbereich integriert ist. Mit dieser Entscheidung setzten wir beim ATSV Kelheim ein klares Zeichen für Kontinuität und Nachwuchsförderung. Langfristig erhoffen wir durch seine Fähigkeit, Spieler gezielt zu fördern, um den Sprung von der Jugend in den Herrenbereich zu meistern. Wir freuen uns mit Sascha den neuen Weg einzuschlagen viele junge ATSV-Spieler in den kommenden Jahren in den Herrenbereich integrieren zu dürfen", heißt es von Vereinsseite.