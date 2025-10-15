ATSV kassiert erste Niederlage – Kracher gegen Ergolding zum Abschluss

– Foto: Charly Becherer

Es hatte dann anscheinend doch mal passieren müssen. Nach 14 Spielen ist der ATSV Kelheim erstmals geschlagen. Beim formstarken FC Simbach setzte es eine bittere 2:1-Niederlage. Der ATSV startete wie gewohnt balldominant in die Partie. Wie schon in den letzten Wochen mangelte es jedoch an der Konsequenz im letzten Drittel – oft fehlte der entscheidende Pass. Hein zwei Mal nach Ecke und Schandri aus spitzem Winkel hatten die besten Chancen für Kelheim, während Lieb auf der Gegenseite im Eins-gegen-eins an Dauerer vorbeischob, aber knapp verzog. So ging es torlos in die Halbzeit.

Aus dieser kam der ATSV optimal. Eine abgefälschte Schandri-Flanke musste Stephan König aus kurzer Distanz nur noch über die Linie drücken. Die Führung hielt allerdings nicht lange. Nur drei Minuten später fiel der Ausgleich – und das nach dem Simbacher Muster, das der ATSV kannte, aber nicht verhindern konnte. Ballverlust an der Mittellinie, langer Ball auf Lieb, der der Abwehr enteilte, diesmal vor Dauerer cool blieb und einschob. In der Folge drückte Kelheim auf den Sieg, hatte viel Ballbesitz, scheiterte aber immer wieder an der eigenen Präzision und fehlender Konsequenz. So kam es, wie es kommen musste: Wieder ein langer Ball auf Lieb, der auf außen durchbrach und flach nach innen legte. Perstorfer stand goldrichtig und traf in der 86. Minute aus kurzer Distanz zum 2:1-Endstand.