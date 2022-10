ATSV in Riedenburg gefordert Pirkensee-Ponholz muss nach Riedenburg +++ Eine lange Ausfallliste

Am Sonntag um 16 Uhr geht die Reise für den ATSV Pirkensee-Ponholz am letzten Spieltag der Hinrunde zum TV Riedenburg. Dabei treffen zwei Gegensätze aufeinander. Während der ATSV die letzten fünf Spiele allesamt gewann, blieb Riedenburg in diesen Spielen sieglos. Eine klare Angelegenheit dürfte es aber dennoch nicht werden, denn Pirkensee-Ponholz plagen schwere Verletzungssorgen.

Torwart Julian Müller, Andreas Faltermeier, Xaver Plank, Tobias Assmann, Jan Fröhler und Fabian Vlad, so lange war die Ausfallliste des ATSV am letzten Spieltag gegen Töging. In dieser Partie merkte man Pirkensee-Ponholz diese Ausfälle aber gar nicht an. Trotz eines frühen Rückstands gab es am Ende einen überlegenen 6:1 Erfolg und damit den höchsten Sieg in dieser Spielzeit. Dennoch dürfte es schwierig werden, das Fehlen dieser Spieler über einen längeren Zeitraum zu kompensieren.

In der Tabelle liegt der ATSV dank der jüngsten Siegesserie von fünf Spielen in Folge punktgleich mit dem FC Pielenhofen-Adlersberg an der Tabellenspitze. Mit einem Sieg am letzten Spieltag der Hinrunde in Riedenburg könnte sich Pirkensee-Ponholz also die Herbstmeisterschaft sichern.