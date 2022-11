ATSV in guter Ausgangsposition Pirkensee-Ponholz überwintert auf Platz zwei +++ Nach der Pause ist alles möglich

Der ATSV Pirkensee-Ponholz hat bislang eine erfolgreiche Saison in der Kreisliga 2 gespielt und überwintert auf Tabellenplatz zwei. Trainer Martin Mühlberger ging in seine erste volle Saison beim ATSV und die Mannschaft hat sein Spielsystem nun offensichtlich verinnerlicht. Die Liga ist sehr ausgeglichen und dementsprechend gering sind die Abstände in der Tabelle, sodass nach der Winterpause noch alles möglich ist.

Vor der Saison galt es die Abgänge der erfahrenen Spieler Michael Stilp, Maximilian Hupfloher und Erik Zimbelmann zu kompensieren. Das gelang mit jungen Zugängen wie Jan Fröhler, Mathias Herling und Marco Kronawitter sowie mit Unterstützung der A-Jugendspieler Philipp Resch und Mika Rauscher sehr gut. In der Vorbereitung gab es zunächst jedoch überwiegend Niederlagen und auch der Saisonstart gegen Painten ging daneben.

Dann kam die Mannschaft aber besser in Fahrt und stand nach fünf Spielen mit neun Punkten da. Für Trainer Martin Mühlberger war dieser Trendwechsel nur eine Frage der Zeit: „Auch verletzungs- und urlaubsbedingt war die Trainingsbeteiligung in der Vorbereitung nicht ideal, was uns in den ersten drei Spielen absolut zum Verhängnis wurde. Ab der Woche vor dem Saisonstart hat die Mannschaft dann sehr gut mitgezogen und es war nur mehr eine Frage der Zeit bis sich auch die entsprechenden Ergebnisse eingestellt haben.“

Mit einem 0:5 in Undorf gab es am sechsten Spieltag jedoch die höchste Niederlage der bisherigen Saison. Daran schloss sich aber eine Siegesserie von fünf Spielen in Folge an, die Pirkensee-Ponholz an die Tabellenspitze brachte. Dort wechselte man sich im weiteren Verlauf der Saison regelmäßig mit dem FC Pielenhofen-Adlersberg ab. Am letzten Spieltag vor der Winterpause kam es dann zum Spitzenspiel, das der ATSV verlor, sodass der FC mit einem knappen Vorsprung an der Tabellenspitze überwintert. In der Restrückrunde sollen noch möglichst viele Punkte geholt werden: „Wir wollen in jedem Spiel unser Bestes geben und möglichst viele davon gewinnen. Am Ende werden wir sehen zu welcher Platzierung es dann reicht.“