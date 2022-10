PiPo holt zwei Rückstände auf – Foto: tw

ATSV holt die Herbstmeisterschaft Pirkensee-Ponholz trennt sich mit einem 2:2 Unentschieden von Riedenburg +++ Zweimal einen Rückstand aufgeholt

Dank eines 2:2 Unentschiedens hat sich der ATSV Pirkensee-Ponholz in der Kreisliga 2 die Herbstmeisterschaft gesichert. Nach einem zweimaligen Rückstand kam der ATSV wieder zurück und holte sich am Ende einen Punkt. In der Schlussphase kamen die Riedenburger noch mehrfach gefährlich vor das ATSV-Tor, sodass es am Ende ein glücklicher Punktgewinn war.

In der siebten Minute hatte Riedenburg eine Großchance durch Martin Bader, der frei durch war, aber Torwart Julian Müller fälschte den Schuss ab und Dominik Aumeier klärte dann auf der Linie. Nach einem langen Ball und einem Fehler in der ATSV-Abwehr war Alexander Meier in der 21. Minute frei vor dem Tor und erzielte die Führung für Riedenburg. Der ATSV tat sich auf dem holprigen Platz schwer sein Kurzpassspiel aufzuziehen und kam zu keiner gefährlichen Situation, bis es in der 42. Minute nach einem Foul an Marius Hinkel Elfmeter gab. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte souverän. Riedenburg hatte kurz danach noch eine Möglichkeit durch Stefan Pollinger, der nach einer Hereingabe von rechts knapp vorbeizielte. Auch der ATSV hatte vor der Pause noch eine gute Chance durch Jan Fröhler, dessen Schuss von Torwart Jonathan Dachs gehalten wurde. Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff konnte Riedenburg durch Martin Bader die erneute Führung erzielen. Einen Freistoß von der rechten Seite der Strafraumgrenze schoss er genau in die linke obere Ecke. Doch nur zwei Minuten später glich Pirkensee-Ponholz erneut aus. Nach einem langen Ball von Aaron Parzefall kam der Torwart zu spät und Korbinian Pilz köpfte zum 2:2 ein.