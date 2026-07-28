ATSV gegen Spitzenreiter gefordert

Erst zwei Spieltage sind vorüber in der Kreisklasse 2, doch es zeichnet sich bereits ein Favorit im Meisterschaftsrennen ab. Die SG SV Schwabelweis / DJK Nord hat ihre ersten beiden Partien mehr als souverän gewonnen. Am Wochenende geht es nun gegen den ATSV Pirkensee-Ponholz, der mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison gestartet ist. Anpfiff an der Richard-Wagner-Str. ist am Sonntag um 15:15 Uhr.
Nach dem Abstieg aus der Kreisliga ist der ATSV gleich gut in die Saison in der neuen Spielklasse gestartet. Zum Auftakt gab es in einem hart umkämpften Spiel einen knappen 1:0 Sieg gegen den SC Lorenzen. Lange hatte es 0:0 gestanden und die Begegnung hätte auf die eine oder andere Seite kippen können. Am Ende hatte Pirkensee-Ponholz die Nase durch einen späten Treffer in der 84. Minute von Vedad Kalac knapp vorne und siegte mit 1:0.
Gegen Mitabsteiger SG Walhalla Regensburg gab es am zweiten Spieltag aber die erste Niederlage. Zur Pause lag Walhalla bereits mit 3:0 vorne. Im zweiten Spielabschnitt ging es dann torreich zu. Die SG erzielte vier weitere Treffer, Pirkensee-Ponholz auf der anderen Seite traf dreimal. Damit stand am Ende eine 3:7 Niederlage zu Buche. In der Tabelle bedeutet das aktuell Platz neun, wobei das nach zwei Punktspielen noch nicht aussagekräftig ist.
Aussagekräftiger ist dagegen die Situation bei Schwabelweis, was weniger an den Punkten aber dafür mehr am Torverhältnis liegt. In zwei Spielen hat die SG schon 22 Treffer erzielt und nur ein Gegentor zugelassen. Folgerichtig liegt man somit auf Platz eins in der Tabelle und geht auch in das Spiel am Sonntag als Favorit. Zum Auftakt setzte man sich schon klar mit 6:0 gegen den FC Tegernheim II durch. Am zweiten Spieltag hatte der SV Fortuna Regensburg II überhaupt keine Chance und verlor gleich mit 16:1.
Auf die ATSV-Abwehr wartet also Schwerstarbeit gegen diese torhungrige Offensive. Ohne eine disziplinierte Defensivarbeit wird in diesem Spiel nichts zu holen sein. Im ersten Saisonspiel ist das der Mannschaft von Trainer Admir Hodzic bereits gelungen und es sprang ein Sieg ohne Gegentor heraus. Diese Leistung muss Pirkensee-Ponholz nun wiederholen.