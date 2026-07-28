ATSV gegen Spitzenreiter gefordert Schwere Aufgabe für Pirkensee-Ponholz an diesem Wochenende +++ Gegner Schwabelweis mit 22 Toren in zwei Spielen von tw · Heute, 19:34 Uhr · 0 Leser

Auf die Abwehr des ATSV kommt an diesem Spieltag einiges an Arbeit zu – Foto: jw

Erst zwei Spieltage sind vorüber in der Kreisklasse 2, doch es zeichnet sich bereits ein Favorit im Meisterschaftsrennen ab. Die SG SV Schwabelweis / DJK Nord hat ihre ersten beiden Partien mehr als souverän gewonnen. Am Wochenende geht es nun gegen den ATSV Pirkensee-Ponholz, der mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison gestartet ist. Anpfiff an der Richard-Wagner-Str. ist am Sonntag um 15:15 Uhr.

Nach dem Abstieg aus der Kreisliga ist der ATSV gleich gut in die Saison in der neuen Spielklasse gestartet. Zum Auftakt gab es in einem hart umkämpften Spiel einen knappen 1:0 Sieg gegen den SC Lorenzen. Lange hatte es 0:0 gestanden und die Begegnung hätte auf die eine oder andere Seite kippen können. Am Ende hatte Pirkensee-Ponholz die Nase durch einen späten Treffer in der 84. Minute von Vedad Kalac knapp vorne und siegte mit 1:0. Gegen Mitabsteiger SG Walhalla Regensburg gab es am zweiten Spieltag aber die erste Niederlage. Zur Pause lag Walhalla bereits mit 3:0 vorne. Im zweiten Spielabschnitt ging es dann torreich zu. Die SG erzielte vier weitere Treffer, Pirkensee-Ponholz auf der anderen Seite traf dreimal. Damit stand am Ende eine 3:7 Niederlage zu Buche. In der Tabelle bedeutet das aktuell Platz neun, wobei das nach zwei Punktspielen noch nicht aussagekräftig ist.