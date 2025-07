ATSV Erlangen: Große Ernüchterung nach berauschender Saison?

Jörg, zum Einstieg noch einmal ein kleiner Rückblick: Die Saison 2024/2025 habt Ihr auf Platz 4 abgeschlossen - Eure zweitbeste Platzierung in der Bayernliga überhaupt nach dem dritten Rang 21/22. Damals gab es noch die Marschroute, auf gestandene Spieler zu setzen. Inzwischen ist es Euer Credo, überwiegend junge Spieler spielen zu lassen. Ist die vergangene Saison der Beweis dafür, dass der Paradigmenwechsel richtig und wichtig war?

Eine direkte Antwort darauf ist schwierig. Es gibt, wie immer im Leben, Vor- und Nachteile. Auch die Saison 21/22 war schön. Allerdings hatten wir damals deutlich mehr finanzielle Mittel zur Verfügung als jetzt. Junge Spieler wollen was zeigen und entwickeln sich mit dem Vertrauen, das wir ihnen geben. Es kann dann aber auch sein, dass sie den Verein verlassen, wenn höherklassige Vereine rufen.



Warum hat es in der vergangenen Saison aus Deiner Sicht so gut geklappt?

Es hat so gut funktioniert, weil einige Rädchen ineinander gegriffen haben. Wir haben mit den jungen Spielern ein gutes Händchen gehabt, erfahrene Spieler sind dazu gekommen und wir hatten ein Trainerteam, das die Jungs super mit genommen hat.



Wie groß sind die Erwartungen nach dem vierten Platz an die Mannschaft in der bald startenden Runde? Ist Abstiegskampf eine Enttäuschung?

Wir haben keine Erwartungen. Wichtig ist, dass wir in der Liga bleiben und wünschenswert wäre, dass wir uns möglichst bald sichern.



Wieder hat in diesem Sommer ein großer Umbruch stattgefunden - u.a. Top-Spieler Geremi Perera hat den ATSV verlassen. Warum immer wieder diese große Fluktuation

Das ist leicht erklärt: Wir wissen, dass wir bei jungen Spielern immer das Risiko haben, dass sie noch nach oben in die Regionalliga wollen - oder noch mehr. Zudem gibt es die Möglichkeit, dass ein finanziell besser ausgestatteter Bayernligist lockt. Wir sind ein Ausbildungsverein, der aus seinen Möglichkeiten das beste macht.



Mit den Aufsteigern Großschwarzenlohe und Stadeln ist die Bayernliga Nord so mittelfränkisch wie selten zuvor. Was überwiegt angesichts dessen? Die Vorfreude auf zahlreiche Nachbarduelle - oder die Angst, im großen Pool der Konkurrenten unterzugehen?

Ganz klar die Vorfreude auf Zuschauer .