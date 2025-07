ATSV empfängt Aufsteiger SC Falkenberg

Endlich wieder Pflichtspielbetrieb: Nach einer intensiven Vorbereitung startet der ATSV Kelheim am Samstag in die neue Bezirksliga-Saison. Zum Auftakt empfängt man mit dem SC Falkenberg einen der vier Aufsteiger.

Personell konnte der ATSV vor Saisonbeginn zwei Offensivkräfte an den Rennweg lotsen: Mit Thomas Riegelsberger stößt ein talentierter Angreifer zum Kader, der bereits in der Jugend für die JFG Befreiungshalle auflief. Ebenfalls neu dabei ist Stephan „Curry“ König. Der Stürmer hat seine Torgefährlichkeit bereits einige Jahre höherklassig unter Beweis gestellt und soll nun auch beim ATSV mit seiner Erfahrung und Abschlussstärke für Impulse im Offensivspiel sorgen.

Der erste Gegner am Rennweg ist mit dem SC Falkenberg ein unbeschriebenes Blatt. Die Gäste setzten sich als Kreisliga-Vizemeister in der Relegation durch und schafften den Sprung in die Bezirksliga. In der Vorsaison stellte Falkenberg die beste Offensive der Kreisliga Isar-Rott und konnte den Großteil des Aufstiegskaders zusammenhalten.

Für den ATSV steht vor allem im Fokus, sich auf die eigenen Stärken zu besinnen und Fehler aus den Testspielen abzustellen. Der Kader ist zum Auftakt nahezu komplett, sodass Coach Jürgen Schmid die Qual der Wahl hat, welche Elf für die ersten Punkte der Saison sorgen soll.

Anpfiff ist am Samstag um 14:30 Uhr im Stadion am Rennweg.