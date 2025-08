ATSV bezwingt Schierling in packendem Topspiel – Derby gegen Langquaid

Dabei begann die Partie mit Vorteilen für die Gastgeber, die in der Anfangsphase etwas besser im Spiel waren. Nach rund 20 Minuten fand der ATSV jedoch besser in die Partie und schlug kurz vor der Pause doppelt zu: Zunächst zirkelte König einen Freistoß aus gut 20 Metern ins Eck, wenig später verwertete er eine maßgenaue Flanke von Hein zur 2:0-Halbzeitführung.

Der ATSV Kelheim bleibt weiter in der Erfolgsspur und konnte am Sonntag das Topspiel beim ebenfalls ungeschlagenen TV Schierling mit 4:2 für sich entscheiden. Matchwinner waren dabei Torjäger Stephan König, der alle vier Treffer erzielte, sowie Keeper Flo Dauerer, der mit mehreren starken Paraden – darunter ein gehaltener Elfmeter – den Sieg sicherte.

In der Schlussphase drängte Schierling auf den Ausgleich, scheiterte jedoch mehrfach am überragenden Flo Dauerer, der unter anderem einen Elfmeter parierte. In der Nachspielzeit machte König dann alles klar, als er nach einem aufgerückten Schierlinger Team alleine durch war und zum 4:2-Endstand einschob.

Mit dem vierten Sieg im vierten Spiel bleibt der ATSV nicht nur ohne Punktverlust, sondern darf sich vorübergehend auch über die Tabellenführung freuen.

Am Samstag wartet mit dem TSV Langquaid der nächste Derbyklassiker im Stadion am Rennweg. Die Gäste belegten in der Vorsaison den vierten Rang und haben sich über den Sommer personell wie auch auf der Trainerposition verändert. Unter Neu-Coach Eisenschenk gelangen in drei Spielen zwei Siege. Mit gestandenen Kräften wie Abwehrchef Blabl und den Köppl-Brüdern im Mittelfeld bringt der TSV ordentlich Qualität. Gerade im direkten Duell ging es zwischen den Landkreisnachbarn zuletzt stets stark zur Sache.

Der ATSV will seinen Lauf jedoch weiter fortsetzen und auch im Heimspiel gegen Langquaid bestehen.

Anpfiff ist am Samstag um 15:00 Uhr am Rennweg.