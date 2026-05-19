Atmosphäre, Rückschläge, Kampfgeist – Emslage nimmt Punkt mit

– Foto: Gerry Grave

Am vergangenen Sonntag trennte sich der VfL Emslage in einer intensiven Auswärtspartie mit 2:2 vom SV Veldhausen. In einer Begegnung mit wechselnden Momenten bewiesen die Gäste vor allem Moral – und verdienten sich nach Ansicht von Emslage-Coach Oliver Peters den Punktgewinn redlich.

Schon vor dem Anpfiff war klar, dass die Partie unter besonderen Vorzeichen stehen würde. „Das war schon richtig geil – man wird sehr, sehr gut begrüßt vom Stadionsprecher, es ist schon sehr früh viel los“, schilderte Peters die Atmosphäre. Während der 90 Minuten sei von außen ordentlich Druck aufgebaut worden: „Während des Spieles natürlich dann auch Alarm von draußen, was manchmal natürlich auch nicht ganz förderlich ist als Gast dann, aber trotzdem auch eine geile Atmosphäre. So macht es dann Spaß da Fußball zu spielen und man hat eine gewisse Vorfreude, also Rahmenbedingungen passten.“

Der Gastgeber ging mit großer Motivation ins Spiel. „Man merkte, dass die sich viel vorgenommen haben, dass sie den Klassenerhalt schaffen wollten heute durch einen Sieg vor heimischem Publikum.“ Doch Emslage hielt dagegen – und das erfolgreich. Zur Pause erspielen sich die Gäste einen Zwei-Tore-Vorsprung. „Wir haben aber gut dagegen gehalten und sind dann zur Halbzeit auch 2:0 in Führung gewesen“, so Peters. Der zweite Durchgang begann jedoch denkbar ungünstig. „Wir kriegen dann zehn Sekunden nach Wiederanpfiff das 1:2, maximal unglücklich von unserer Seite, mit einem Ballverlust nach dem Anstoß.“ Ein schneller Rückschlag, der dem Spiel eine neue Dynamik verlieh. Dennoch verteidigte Emslage die Führung zunächst entschlossen: „Danach kriegen wir es aber dann trotzdem im Großen und Ganzen ganz gut verteidigt.“