Atletico Italia Erding steigt auf: Elf Siege aus zwölf Spielen

Riesen-Freude: Atletico Italia Erding holte in der Rückrunde 34 von 36 möglichen Punkten und steigt nun in die B-Klasse auf. – Foto: Verein

Der erst zwei Jahre alte Club holte in der Rückrunde elf Siege aus zwölf Spielen und stieg in die B-Klasse auf. Zum Aufstiegsspiel kamen 350 italienische Fans.

Italien ist bei der WM nicht dabei. In Erding herrscht unter den Italienern trotzdem Euphorie: Der zwei Jahre junge Club Atletico Italia stieg nach einer starken Rückrunde mit elf Siegen aus zwölf Spielen in die B-Klasse auf. „Wir haben die Liga zerschossen”, berichtet Abteilungsleiter Antonio Arcuri im Gespräch mit unserer Zeitung mit Stolz. Wichtiger als der sportliche Erfolg ist sowohl ihm als auch Trainer Giuseppe Falcone aber der gesellschaftliche Zusammenhalt, den das Team bewirkt.

Falcone und Arcuri gründeten Atletico im Frühjahr 2024 als Fußballabteilung des über 40 Jahre alten Erdinger Kulturvereins Centro Italiano (wir berichteten). Rund 25 Italiener hatten sich damals zusammengefunden – und spielten eineinhalb Jahre Durchschnittsfußball in der C-Klasse. Das Blatt wendete sich in der Winterpause der abgelaufenen Saison. Spieler und Mitgründer Falcone übernahm das Traineramt und fuhr mit 15 Kickern ins Trainingslager an den Gardasee. Aufstiegsambitionen hatten die Spieler nicht, neun Punkte war der Aufstiegsplatz weg. Falcone, der 15 Jahre für den FC Schwaig spielte und Auf- und Abstiege kennt, sagte ihnen dort aber: „Wenn ihr das macht, was ich euch sage, dann steigen wir auf.“

Ein paar Wochen später gewann Atletico in Oberding nach zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand 4:2. Plötzlich waren auch die Spieler überzeugt von den Aufstiegschancen. Es folgten jeweils drei Punkte in Steinkirchen, gegen Reichenkirchen und in Inning. Mit jedem Sieg erhöhte sich das Selbstbewusstsein der Italiener – und der Zusammenhalt der Community. Beim Aufstiegsspiel auf dem Kunstrasenplatz in den Geislinger Ängern kamen 350 italienische Fußballfans, berichtet Arcuri. „Wir haben die Menschen zusammengebracht. Es gab Italiener, die seit Jahren in Erding lebten und sich vorher nicht kannten. Beim Aufstiegsspiel haben sie zusammen geweint.“

Diese Euphorie hat auch mit der Erfolglosigkeit der italienischen Nationalmannschaft zu tun, glaubt Falcone: „Wir waren ein Team, auf das die Italiener stolz sein konnten. Wir haben jede Woche alles gegeben.“ Das bezeugt in gewisser Weise auch die Fairnesstabelle: Atletico ist auf dem letzten Platz. „Klar, nicht jede Karte ist nötig gewesen“, gesteht der Trainer. Für ihn sei die Statistik aber nicht unbedingt ein Zeichen von Unfairness, sondern von Einsatzwillen: „Wir hängen uns richtig rein. Da passieren dann halt mehr Fouls, als wenn man halbherzig spielt.“ So stellt man sich italienischen Fußball vor: Einsatz, Zusammenhalt und leidenschaftliche Zweikämpfe.

Bei Atletico halten sie zusammen. Falcone hat das persönlich erlebt während der Krankheit seines Vaters. „Durch ihn bin ich so fußballverrückt geworden. Krankheitsbedingt konnte er aber zu keinem Spiel kommen.“ Während der vergangenen Saison verstarb Pasquale Falcone. „Die Mannschaft hat mich nie allein gelassen. Alle waren für mich da, und alle sind dadurch nochmal ein Stück mehr zusammengewachsen.“ Das habe ihn stolz gemacht und Kraft gegeben.

Diese Kraft und diesen Zusammenhalt brauchen Falcone und Arcuri auch im nächsten Jahr, wenn es in der B-Klasse zur Sache geht. Da wollen die beiden nämlich nicht allzu lange bleiben: „Wir haben das Zeug, um mindestens in der A-Klasse zu spielen“, ist sich Falcone sicher. Die B-Klasse mit ihren vielen Reserve-Mannschaften soll es nur ein paar Jahre sein.