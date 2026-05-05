Atlas vor Titelchance im letzten Heimspiel Der SV Atlas Delmenhorst kann am Samstag vor eigener Kulisse die Meisterschaft perfekt machen von red · Heute, 17:10 Uhr · 0 Leser

– Foto: Manni Hermes

Es ist angerichtet für einen besonderen Fußballabend in Delmenhorst. Im letzten Heimspiel der Saison hat der SV Atlas die große Chance, die Meisterschaft zu sichern. Der Verein erwartet eine volle Kulisse und setzt auf frühzeitige Anreise der Zuschauer.

Der SV Atlas Delmenhorst steht vor dem entscheidenden Schritt in Richtung Titelgewinn. Am Samstag bestreitet der Tabellenführer sein letztes Heimspiel der Saison – und kann dabei aus eigener Kraft die Meisterschaft perfekt machen. Entsprechend groß ist die Erwartungshaltung rund um das Stadion an der Düsternortstraße. Verein setzt auf volle Ränge Unter dem Motto „Finale zu Hause“ mobilisiert der Klub seine Anhänger und hofft auf eine Rekordkulisse. Ziel ist es, die bisherige Bestmarke der Saison zu übertreffen und der Mannschaft eine entsprechende Atmosphäre zu bieten.

Die Verantwortlichen rechnen mit einem hohen Zuschaueraufkommen und empfehlen daher eine frühzeitige Anreise. Die Tageskassen öffnen am Spieltag um 17:00 Uhr, Karten sind nach Vereinsangaben ausreichend verfügbar. Organisation rund ums Stadion angepasst Aufgrund der erwarteten Auslastung wurden auch organisatorische Hinweise ausgegeben. Zuschauer können die Eingänge sowohl am Hasporter Damm als auch am Stadiongebäude nutzen. Allerdings ist der Rundlauf im Stadion gesperrt, sodass sich Besucher vorab für eine Seite entscheiden müssen.