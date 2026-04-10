Atlas vor Pflichtaufgabe: Tabellenführer erwartet Verden

Am 25. Spieltag der Oberliga Niedersachsen steht für den SV Atlas Delmenhorst ein Heimspiel mit klaren Vorzeichen an. Der Tabellenführer empfängt am 11. April den FC Verden 04, der sich aktuell im unteren Mittelfeld der Tabelle bewegt. Atlas hat sich mit 14 Siegen aus 23 Spielen an die Spitze gesetzt und stellt mit 54 Toren eine der gefährlichsten Offensiven der Liga. Verden hingegen kämpft um Stabilität und Anschluss an die obere Tabellenhälfte.

Atlas mit Minimalismus zum Erfolg Die Mannschaft von Trainer Key Riebau reist mit Rückenwind in die Partie. Zuletzt gelang ein knapper, aber wichtiger 1:0-Auswärtssieg beim TuS Bersenbrück. Die Delmenhorster überzeugten dabei vor allem durch defensive Disziplin und Effizienz. Bereits im Hinspiel setzte sich Atlas mit 2:0 in Verden durch. Damals sorgten Widiker (12.) und Poplawski (82.) für die Treffer – ein Ergebnis, das die Favoritenrolle auch für das Rückspiel unterstreicht.