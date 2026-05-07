Atlas vor dem Titelgewinn: Tabellenführer empfängt Schlusslicht

Der SV Atlas Delmenhorst hat am Samstag die große Möglichkeit, seine hervorragende Saison weiter zu vergolden. Im letzten Heimspiel der Spielzeit empfängt der Spitzenreiter den bereits abgeschlagenen SV Holthausen Biene. Die Ausgangslage vor dem Duell ist eindeutig.
Während Atlas mit sieben Punkten Vorsprung auf die Verfolger Heeslinger SC und Germania Egestorf-Langreder an der Spitze steht, kämpft Holthausen Biene seit Wochen gegen den sportlichen Absturz. Mit bereits 87 Gegentoren stellt der Aufsteiger die schwächste Defensive der Liga.
Atlas setzt auf defensive Stabilität
Der Tabellenführer geht mit einem torlosen Remis beim direkten Konkurrenten Germania Egestorf-Langreder in die Begegnung. Das 0:0 unterstrich erneut die defensive Stabilität der Mannschaft von Trainer Key Riebau, die mit nur 28 Gegentreffern weiterhin die beste Abwehr der Liga stellt.
Gleichzeitig zeigte die Partie in Egestorf, dass Delmenhorst in Drucksituationen kontrolliert und pragmatisch agieren kann – Eigenschaften, die in der entscheidenden Saisonphase von großer Bedeutung sind.
Sa., 09.05.2026, 18:00 Uhr
Der SV Holthausen Biene reist dagegen mit zwei Niederlagen innerhalb weniger Tage an die Delme. Sowohl gegen den Lüneburger SK Hansa (1:3) als auch gegen Germania Egestorf-Langreder (1:2) blieb der Außenseiter ohne Punkte.
Zwar zeigte die Mannschaft phasenweise Moral, doch insbesondere defensiv offenbaren sich weiterhin erhebliche Probleme. Die bislang nur drei Saisonsiege verdeutlichen die schwierige Spielzeit des Tabellenletzten.
Hinspiel endete deutlich
Bereits das Hinspiel verlief klar zugunsten des SV Atlas Delmenhorst. Beim 3:0-Auswärtssieg sorgten Poplawski früh sowie Dähnenkamp mit einem späten Doppelpack für die Entscheidung.
Auch diesmal spricht vieles für die Gastgeber, die vor heimischer Kulisse die Kontrolle übernehmen dürften.
Rund um das Stadion an der Düsternortstraße wird eine besondere Atmosphäre erwartet. Der Verein rechnet mit großem Zuschauerandrang, da die Partie sportlich richtungsweisend werden könnte.
Für den SV Atlas Delmenhorst bietet sich die Chance, vor eigenem Publikum einen weiteren bedeutenden Schritt in Richtung Meisterschaft zu gehen. Holthausen Biene hingegen steht vor der schwierigen Aufgabe, dem souveränen Tabellenführer möglichst lange Paroli zu bieten.