Atlas vor dem Titelgewinn: Tabellenführer empfängt Schlusslicht

Der SV Atlas Delmenhorst hat am Samstag die große Möglichkeit, seine hervorragende Saison weiter zu vergolden. Im letzten Heimspiel der Spielzeit empfängt der Spitzenreiter den bereits abgeschlagenen SV Holthausen Biene. Die Ausgangslage vor dem Duell ist eindeutig. Während Atlas mit sieben Punkten Vorsprung auf die Verfolger Heeslinger SC und Germania Egestorf-Langreder an der Spitze steht, kämpft Holthausen Biene seit Wochen gegen den sportlichen Absturz. Mit bereits 87 Gegentoren stellt der Aufsteiger die schwächste Defensive der Liga.

Atlas setzt auf defensive Stabilität Der Tabellenführer geht mit einem torlosen Remis beim direkten Konkurrenten Germania Egestorf-Langreder in die Begegnung. Das 0:0 unterstrich erneut die defensive Stabilität der Mannschaft von Trainer Key Riebau, die mit nur 28 Gegentreffern weiterhin die beste Abwehr der Liga stellt. Gleichzeitig zeigte die Partie in Egestorf, dass Delmenhorst in Drucksituationen kontrolliert und pragmatisch agieren kann – Eigenschaften, die in der entscheidenden Saisonphase von großer Bedeutung sind.