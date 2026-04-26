Atlas verpflichtet Raßmann: Offensivspieler kommt aus Oldenburg Der 22-Jährige wechselt vom VfL Oldenburg nach Delmenhorst und soll dem Angriffsspiel zusätzliche Dynamik verleihen. von red · Heute, 10:42 Uhr · 0 Leser

Der SV Atlas Delmenhorst treibt die Planungen für die kommende Saison voran und verstärkt sich mit Marcel Raßmann. Der 22 Jahre alte Offensivspieler kommt vom VfL Oldenburg und gilt intern als gezielter Wunschtransfer für das offensive Mittelfeld.

Der SV Atlas Delmenhorst hat mit Blick auf die kommende Spielzeit den nächsten Neuzugang präsentiert. Vom VfL Oldenburg wechselt Marcel Raßmann an die Delme. Der 22-Jährige soll künftig vor allem im offensiven Mittelfeld Akzente setzen und die Möglichkeiten im Angriffsspiel erweitern. Raßmann wurde in der Jugend beim JFV Nordwest ausgebildet und sammelte seit 2023 beim VfL Oldenburg erste Erfahrungen im Herrenbereich. Nun folgt für den Offensivspieler der nächste Karriereschritt.

Wunschlösung für das offensive Mittelfeld Innerhalb des Vereins galt Raßmann als bevorzugte Besetzung für die vakante Rolle im offensiven Zentrum. Trainer Key Riebau sieht im Neuzugang vor allem Tempo und Variabilität als entscheidende Stärken. „Mit Marcel gewinnen wir einen Spieler, der über eine enorme Schnelligkeit verfügt und uns im Zug zum Tor noch unberechenbarer macht“, sagte Riebau auf der Vereinshomepage. Zudem habe der Spieler zuletzt regelmäßig Scorerpunkte geliefert und passe auch charakterlich ins Mannschaftsgefüge.