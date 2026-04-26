Atlas verpflichtet Raßmann: Offensivspieler kommt aus Oldenburg

Der SV Atlas Delmenhorst treibt die Planungen für die kommende Saison voran und verstärkt sich mit Marcel Raßmann. Der 22 Jahre alte Offensivspieler kommt vom VfL Oldenburg und gilt intern als gezielter Wunschtransfer für das offensive Mittelfeld.
Der SV Atlas Delmenhorst hat mit Blick auf die kommende Spielzeit den nächsten Neuzugang präsentiert. Vom VfL Oldenburg wechselt Marcel Raßmann an die Delme. Der 22-Jährige soll künftig vor allem im offensiven Mittelfeld Akzente setzen und die Möglichkeiten im Angriffsspiel erweitern.
Raßmann wurde in der Jugend beim JFV Nordwest ausgebildet und sammelte seit 2023 beim VfL Oldenburg erste Erfahrungen im Herrenbereich. Nun folgt für den Offensivspieler der nächste Karriereschritt.
Innerhalb des Vereins galt Raßmann als bevorzugte Besetzung für die vakante Rolle im offensiven Zentrum. Trainer Key Riebau sieht im Neuzugang vor allem Tempo und Variabilität als entscheidende Stärken.
„Mit Marcel gewinnen wir einen Spieler, der über eine enorme Schnelligkeit verfügt und uns im Zug zum Tor noch unberechenbarer macht“, sagte Riebau auf der Vereinshomepage. Zudem habe der Spieler zuletzt regelmäßig Scorerpunkte geliefert und passe auch charakterlich ins Mannschaftsgefüge.
Auch Sportlicher Leiter Florian Schmidt betonte die Bedeutung des Transfers. Man sei sehr zufrieden, dass sich Raßmann frühzeitig für den SV Atlas entschieden habe und ligaunabhängig nach Delmenhorst wechsle.
Besonders wertvoll sei seine Vielseitigkeit: Durch sein hohes Tempo bringe der Offensivspieler zusätzliche taktische Optionen mit, da er im vorderen Bereich auf mehreren Positionen eingesetzt werden könne.
Raßmann selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Station. „Ich freue mich sehr auf die nächste Saison beim SVA und darauf, Teil des Teams zu sein“, erklärte der 22-Jährige. Ausschlaggebend seien für ihn die sportliche Perspektive, das Umfeld des Vereins sowie die Unterstützung durch die Anhänger gewesen.
Mit der Verpflichtung setzt der SV Atlas Delmenhorst seinen Kurs fort, gezielt entwicklungsfähige Spieler mit Perspektive an den Verein zu binden. Marcel Raßmann soll dabei künftig für mehr Tempo und Kreativität im Offensivspiel sorgen.