Atlas verpflichtet nächstes Talent: Alalami kommt vom VfB Oldenburg

Der SV Atlas Delmenhorst hat einen weiteren Perspektivspieler für die kommende Regionalliga-Saison verpflichtet. Yehya Alalami wechselt aus der U19 des VfB Oldenburg an die Düsternortstraße. Die Verantwortlichen trauen dem Offensivspieler den Sprung in den Herrenbereich zu.
Der SV Atlas Delmenhorst treibt seine Personalplanungen für die Regionalliga weiter voran und hat mit Yehya Alalami den nächsten Neuzugang vorgestellt. Der Offensivspieler wechselt aus der U19 des VfB Oldenburg zum Aufsteiger und soll in Delmenhorst seine ersten Schritte im Herrenfußball machen.
Mit der Verpflichtung setzt der Verein seine Strategie fort, gezielt junge und entwicklungsfähige Talente aus der Region an die Düsternortstraße zu holen. Alalami ist bereits der nächste Spieler, den die Blau-Gelben aus dem Nachwuchsbereich des VfB Oldenburg verpflichten konnten.
Nach Angaben von Sportchef Florian Schmidt beschäftigte sich der SV Atlas bereits frühzeitig mit dem Spieler. Alalami absolvierte in der vergangenen Saison mehrfach Probetrainings in Delmenhorst und hinterließ dabei einen nachhaltigen Eindruck.
„Er fällt auf, weil er ein extrem fleißiger Spieler mit Dynamik und mutiger Spielweise im Eins-gegen-Eins ist“, erklärte Schmidt. Zudem lobte er die Einsatzbereitschaft des Offensivspielers sowie dessen Entwicklung in den vergangenen Monaten. Besonders seit der Winterpause habe Alalami sportlich und körperlich einen deutlichen Fortschritt gemacht.
Die Verantwortlichen sehen deshalb großes Potenzial für den nächsten Karriereschritt. Der Wechsel in den Herrenbereich soll dem jungen Spieler ermöglichen, sich auf höherem Niveau weiterzuentwickeln.
Alalami selbst blickt mit großer Motivation auf seine neue Aufgabe. „Ich freue mich sehr, jetzt Teil dieses Teams zu sein“, sagte der in Syrien geborene Neuzugang. Das Vertrauen des Vereins habe ihn überzeugt, den Schritt nach Delmenhorst zu gehen.
Zugleich betonte der Offensivspieler seine Bereitschaft, sich voll in den Dienst der Mannschaft zu stellen und die Herausforderungen der Regionalliga anzunehmen. Er freue sich auf neue Erfahrungen, die Zusammenarbeit mit seinen Mitspielern und auf eine erfolgreiche Saison.
Mit der Verpflichtung von Yehya Alalami unterstreicht der SV Atlas Delmenhorst erneut seine Ausrichtung für die kommende Regionalliga-Spielzeit. Neben erfahrenen Führungsspielern setzt der Aufsteiger bewusst auf junge Talente mit Entwicklungspotenzial, die sich im Herrenbereich etablieren und gemeinsam mit dem Verein wachsen sollen.
Alalami erhält nun die Gelegenheit, sich auf höherem Niveau zu beweisen – und könnte damit der nächste Nachwuchsspieler sein, der den Sprung vom Jugend- in den leistungsorientierten Herrenfußball erfolgreich meistert.