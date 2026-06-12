Atlas verpflichtet nächstes Talent: Alalami kommt vom VfB Oldenburg Der Regionalliga-Aufsteiger setzt seinen Kurs mit jungen Entwicklungsspielern fort und sichert sich die Dienste von Yehya Alalami von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Der SV Atlas Delmenhorst hat einen weiteren Perspektivspieler für die kommende Regionalliga-Saison verpflichtet. Yehya Alalami wechselt aus der U19 des VfB Oldenburg an die Düsternortstraße. Die Verantwortlichen trauen dem Offensivspieler den Sprung in den Herrenbereich zu.

Der SV Atlas Delmenhorst treibt seine Personalplanungen für die Regionalliga weiter voran und hat mit Yehya Alalami den nächsten Neuzugang vorgestellt. Der Offensivspieler wechselt aus der U19 des VfB Oldenburg zum Aufsteiger und soll in Delmenhorst seine ersten Schritte im Herrenfußball machen. Mit der Verpflichtung setzt der Verein seine Strategie fort, gezielt junge und entwicklungsfähige Talente aus der Region an die Düsternortstraße zu holen. Alalami ist bereits der nächste Spieler, den die Blau-Gelben aus dem Nachwuchsbereich des VfB Oldenburg verpflichten konnten.

Überzeugende Auftritte im Probetraining Nach Angaben von Sportchef Florian Schmidt beschäftigte sich der SV Atlas bereits frühzeitig mit dem Spieler. Alalami absolvierte in der vergangenen Saison mehrfach Probetrainings in Delmenhorst und hinterließ dabei einen nachhaltigen Eindruck. „Er fällt auf, weil er ein extrem fleißiger Spieler mit Dynamik und mutiger Spielweise im Eins-gegen-Eins ist“, erklärte Schmidt. Zudem lobte er die Einsatzbereitschaft des Offensivspielers sowie dessen Entwicklung in den vergangenen Monaten. Besonders seit der Winterpause habe Alalami sportlich und körperlich einen deutlichen Fortschritt gemacht.