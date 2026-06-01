Atlas verpflichtet Kreativspieler Tiedeken für die Regionalliga

Der SV Atlas Delmenhorst setzt bei seinen Kaderplanungen für die Regionalliga weiter auf entwicklungsfähige Talente aus der Region. Mit Fin Tiedeken wechselt ein Offensivallrounder vom BV Garrel zum Aufsteiger und soll künftig für zusätzliche Kreativität im Angriffsspiel sorgen. Der junge Offensivspieler machte in den vergangenen beiden Spielzeiten beim Landesligisten aus Garrel auf sich aufmerksam. Dort entwickelte er sich schnell zum Stammspieler und gehörte zuletzt zu den prägenden Akteuren seiner Mannschaft.

Atlas setzt auf Entwicklungspotenzial Die Verantwortlichen des SV Atlas beobachteten Tiedekens Entwicklung bereits über einen längeren Zeitraum. Entsprechend zufrieden zeigte sich Sportlicher Leiter Florian Schmidt über den erfolgreichen Abschluss der Verpflichtung. „Wir freuen uns natürlich sehr, dass Fin sich für uns und für die Perspektive Regionalliga entschieden hat“, erklärte Schmidt. Besonders beeindruckt habe die sportliche Entwicklung des Neuzugangs in den vergangenen beiden Jahren. Tiedeken sei ein kreativer Spieler und entspreche damit genau dem Profil, das der Verein suche: junge, talentierte Fußballer mit regionalen Wurzeln und Entwicklungspotenzial.