Atlas verpflichtet Kreativspieler Tiedeken für die Regionalliga

Der SV Atlas Delmenhorst setzt bei seinen Kaderplanungen für die Regionalliga weiter auf entwicklungsfähige Talente aus der Region. Mit Fin Tiedeken wechselt ein Offensivallrounder vom BV Garrel zum Aufsteiger und soll künftig für zusätzliche Kreativität im Angriffsspiel sorgen.
Der junge Offensivspieler machte in den vergangenen beiden Spielzeiten beim Landesligisten aus Garrel auf sich aufmerksam. Dort entwickelte er sich schnell zum Stammspieler und gehörte zuletzt zu den prägenden Akteuren seiner Mannschaft.
Atlas setzt auf Entwicklungspotenzial
Die Verantwortlichen des SV Atlas beobachteten Tiedekens Entwicklung bereits über einen längeren Zeitraum. Entsprechend zufrieden zeigte sich Sportlicher Leiter Florian Schmidt über den erfolgreichen Abschluss der Verpflichtung.
„Wir freuen uns natürlich sehr, dass Fin sich für uns und für die Perspektive Regionalliga entschieden hat“, erklärte Schmidt. Besonders beeindruckt habe die sportliche Entwicklung des Neuzugangs in den vergangenen beiden Jahren. Tiedeken sei ein kreativer Spieler und entspreche damit genau dem Profil, das der Verein suche: junge, talentierte Fußballer mit regionalen Wurzeln und Entwicklungspotenzial.
Nach Angaben Schmidts hatte der Offensivspieler mehrere Anfragen vorliegen. Atlas habe sich jedoch frühzeitig um den Transfer bemüht und letztlich mit dem Gesamtpaket aus sportlicher Perspektive, Umfeld und Vereinsstruktur überzeugt.
Bewusste Entscheidung für Delmenhorst
Auch Tiedeken selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe. „Die Gespräche mit dem Verein haben sich von Anfang an richtig gut angefühlt und ich habe direkt gemerkt, dass Delmenhorst der richtige Schritt für mich ist“, sagte der Neuzugang.
Besonders freue er sich auf die Mannschaft, das Umfeld und die Atmosphäre bei den Heimspielen. Künftig wolle er seinen Beitrag dazu leisten, dass sich der Verein auch in der Regionalliga erfolgreich etabliert.
Mit Fin Tiedeken gewinnt der SV Atlas einen variabel einsetzbaren Offensivspieler, dessen Stärken insbesondere im kreativen Spiel sowie bei Standardsituationen liegen. Der Transfer unterstreicht die Strategie des Aufsteigers, neben erfahrenen Kräften gezielt auf entwicklungsfähige Talente aus der Region zu setzen.