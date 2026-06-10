Atlas und Lameyer gehen getrennte Wege

Der personelle Umbruch beim SV Atlas Delmenhorst geht weiter. Nach nur einer Saison endet die Zusammenarbeit mit Sven Lameyer. Die Entscheidung gegen eine Vertragsverlängerung fiel im Zuge der Kaderplanung für die Regionalliga und wurde von den Verantwortlichen als besonders schwieriger Schritt beschrieben.
Der SV Atlas Delmenhorst und Sven Lameyer werden künftig getrennte Wege gehen. Wie der frischgebackene Oberliga-Meister mitteilte, erhält der Mittelfeldspieler keinen neuen Vertrag für die kommende Regionalliga-Saison.
Lameyer war im Sommer 2025 an die Düsternortstraße gewechselt und entwickelte sich schnell zu einer festen Größe im Kader. In seiner einzigen Saison für die Blau-Gelben absolvierte er insgesamt 28 Pflichtspiele in der Oberliga, im Niedersachsenpokal und im DFB-Pokal. Dabei gelangen ihm drei Tore sowie vier Vorlagen.
Die Entscheidung gegen eine weitere Zusammenarbeit fiel im Rahmen der laufenden Kaderplanung für die Regionalliga. Nach Angaben des Vereins soll insbesondere die zentrale Mittelfeldposition neu strukturiert werden.
Diese sportliche Neuausrichtung führte letztlich dazu, dass die Verantwortlichen von einer Vertragsverlängerung mit Lameyer Abstand nahmen. Nach Vereinsangaben sei die Entscheidung erst nach intensiven Gesprächen und Analysen getroffen worden.
Besonders deutlich wurde dabei die Wertschätzung, die der Mittelfeldspieler innerhalb des Vereins genießt. Sportlicher Leiter Florian Schmidt bezeichnete auf der Vereinshomepage den Abschied als „hochemotionales Thema“ und hob hervor, welchen Stellenwert Lameyer in Mannschaft und Umfeld besessen habe.
„Sven ist eine unglaublich beliebte Persönlichkeit – innerhalb der Mannschaft, im gesamten Staff-Team und bei den Trainern“, erklärte Schmidt. Menschlich hinterlasse der Mittelfeldspieler eine große Lücke. Gleichzeitig betonte er, dass die Entscheidung ausschließlich aus sportlich-strategischen Überlegungen heraus getroffen worden sei und „hauchdünn“ ausgefallen sei.
Mit Lameyer verliert der SV Atlas einen Spieler, der in der Aufstiegssaison zuverlässig seinen Beitrag leistete und sich durch Professionalität sowie Teamgeist auszeichnete. Der Verein verabschiedet ihn mit großem Dank für seinen Einsatz und den besten Wünschen für seine weitere sportliche und private Zukunft.
An der Düsternortstraße, so betonten die Verantwortlichen, werde Sven Lameyer jederzeit ein gern gesehener Gast bleiben.