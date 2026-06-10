Atlas und Lameyer gehen getrennte Wege Mittelfeldspieler erhält beim Regionalliga-Aufsteiger keinen neuen Vertrag – Verein setzt auf Neuausrichtung im zentralen Mittelfeld von red · Heute, 16:45 Uhr · 0 Leser

Der personelle Umbruch beim SV Atlas Delmenhorst geht weiter. Nach nur einer Saison endet die Zusammenarbeit mit Sven Lameyer. Die Entscheidung gegen eine Vertragsverlängerung fiel im Zuge der Kaderplanung für die Regionalliga und wurde von den Verantwortlichen als besonders schwieriger Schritt beschrieben.

Der SV Atlas Delmenhorst und Sven Lameyer werden künftig getrennte Wege gehen. Wie der frischgebackene Oberliga-Meister mitteilte, erhält der Mittelfeldspieler keinen neuen Vertrag für die kommende Regionalliga-Saison. Lameyer war im Sommer 2025 an die Düsternortstraße gewechselt und entwickelte sich schnell zu einer festen Größe im Kader. In seiner einzigen Saison für die Blau-Gelben absolvierte er insgesamt 28 Pflichtspiele in der Oberliga, im Niedersachsenpokal und im DFB-Pokal. Dabei gelangen ihm drei Tore sowie vier Vorlagen.

Strategische Neuausrichtung im Mittelfeld Die Entscheidung gegen eine weitere Zusammenarbeit fiel im Rahmen der laufenden Kaderplanung für die Regionalliga. Nach Angaben des Vereins soll insbesondere die zentrale Mittelfeldposition neu strukturiert werden. Diese sportliche Neuausrichtung führte letztlich dazu, dass die Verantwortlichen von einer Vertragsverlängerung mit Lameyer Abstand nahmen. Nach Vereinsangaben sei die Entscheidung erst nach intensiven Gesprächen und Analysen getroffen worden.