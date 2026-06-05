Atlas und Eilers gehen getrennte Wege

– Foto: Atlas Delmenhorst

Beim SV Atlas Delmenhorst steht der nächste Abgang fest. Jonas Eilers wird den Regionalliga-Aufsteiger im Sommer verlassen. Nach Vereinsangaben fiel die Entscheidung im Rahmen gemeinsamer Gespräche zwischen dem Spieler und den Verantwortlichen.

Der Abschied erfolgt dabei offenbar einvernehmlich. Im Mittelpunkt stand vor allem die sportliche Perspektive des jungen Mittelfeldspielers, der in seiner ersten Saison bei Atlas zunächst durch eine Verletzung zurückgeworfen wurde.

Zwar habe Eilers gegen Saisonende zunehmend Spielzeit erhalten, dennoch sehen beide Seiten aktuell andere Prioritäten. „Wir glauben, die Regionalliga ist im Moment dann doch ein Stück weit zu viel“, erklärte Fuhrken. Deshalb benötige der Spieler nun einen Verein, „wo er das Gefühl hat, dass er viel Spielpraxis bekommt“.

Sportvorstand Bastian Fuhrken erklärte, dass die Einsatzchancen ein zentrales Thema der Gespräche gewesen seien. „Jonas ist das erste halbe Jahr bei uns verletzungsbedingt komplett ausgefallen und hat sich im zweiten Halbjahr nach und nach dann in die Mannschaft reingespielt“, sagte Fuhrken.

Der Atlas-Sportvorstand verwies dabei auch auf die Bedeutung der kommenden Monate für die weitere Laufbahn des Spielers. „Er muss jetzt in seinem zweiten Herrenjahr spielen.“

Tür für die Zukunft bleibt offen

Trotz des Abschieds schlagen die Verantwortlichen versöhnliche Töne an. „Wir wünschen ihm alles, alles Gute und hoffen, dass der Weg nur vorübergehend bei uns vorbei ist und dass wir uns dann noch mal wiedersehen“, betonte Fuhrken.

Damit deutet Atlas an, dass der Abschied keineswegs als endgültige Trennung verstanden werden muss. Vielmehr soll Eilers nun die Möglichkeit erhalten, regelmäßig Spielpraxis zu sammeln und sich im Herrenbereich weiter zu etablieren.

Für den Aufsteiger endet damit die gemeinsame Zeit mit einem Spieler, der trotz schwieriger Anfangsphase seinen Beitrag zum erfolgreichen Aufstiegsjahr leistete. An der Düsternortstraße wird man die weitere Laufbahn des Mittelfeldspielers nach eigenen Angaben aufmerksam verfolgen.