Atlas trotzt Unterzahl – Fagerström trifft doppelt

Der SV Atlas Delmenhorst hat im Topspiel der Oberliga Niedersachsen ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Trotz früher Roter Karte gegen Torhüter Damian Schobert gewann das Team von Trainer Key Riebau am Samstag vor 560 Zuschauern mit 3:2 gegen Tabellenführer Germania Egestorf-Langreder. Tobias Fagerström und Kapitän Ibrahim Temin trafen für die Delmenhorster, die damit weiter ungeschlagen im eigenen Stadion bleiben.

Das Spiel hielt von Beginn an, was es versprach. Beide Mannschaften suchten den Weg nach vorne, und nach nur zehn Minuten gingen die Gäste durch Nick Bode in Führung. Atlas wirkte zunächst unsortiert, fand aber schnell ins Spiel zurück: Tobias Fagerström glich drei Minuten später per Freistoß zum 1:1 aus. Die Partie schien sich zu stabilisieren, doch in der 26. Minute kam es zur Schlüsselszene. Atlas-Keeper Damian Schobert grätschte außerhalb des Strafraums in einen Konter, berührte den Ball zwar, traf aber anschließend auch den Gegenspieler – Schiedsrichter Meckfessel wertete die Aktion als Notbremse und zeigte Rot.

Für den 19-jährigen Kilian Sanden, der Schobert ersetzte, musste Stürmer Nico Poplawski weichen. Trotz Unterzahl zeigte Atlas eine geschlossene Mannschaftsleistung, verteidigte diszipliniert und hatte kurz vor der Pause durch Steffen Rohwedder und einen Beinahe-Eigentreffer der Gäste sogar die Chance zur Führung.

Auch in der zweiten Hälfte war kaum zu erkennen, dass Atlas in Unterzahl spielte. Die Delmenhorster agierten mutig, kämpften um jeden Ball und zeigten enorme Laufbereitschaft. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld setzte Dinand Gijsen den Angriff ein, Fagerström vollendete präzise zum 2:1 (66.). Der Jubel der Fans kannte keine Grenzen.

Egestorf drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich, doch Atlas hielt stand – und setzte in der Nachspielzeit noch einen drauf: Nach starker Vorarbeit von Leonit Basha traf Kapitän Ibrahim Temin zum 3:1 (90.+1). Zwar verkürzte Adrian Becker in der 94. Minute noch auf 3:2, doch der SV Atlas brachte den Sieg über die Zeit.

Leidenschaftlicher Auftritt, wichtiger Sieg

Der Erfolg gegen den Tabellenführer war vor allem ein Triumph des Willens. Trotz Unterzahl und schwieriger Bedingungen bewies das Team von Riebau Geschlossenheit und taktische Disziplin. Der zweite Heimsieg der Saison bringt Atlas mit 24 Punkten aus elf Spielen auf Rang drei – nur zwei Zähler hinter Spitzenreiter Hildesheim, der ein Spiel mehr absolviert hat.

SV Atlas Delmenhorst – 1. FC Germania Egestorf-Langreder 3:2

SV Atlas Delmenhorst: Damian Schobert, Marlo Siech, Timon-Julian Widiker, Dylan Burke, Ibrahim Temin, Josip Tomic (90. Joel Schallschmidt), Dinand Gijsen (90. Alejo Sanchez Romero), Sven Lameyer, Steffen Rohwedder (87. Leonit Basha), Tobias Fagerström (87. Daniel Hefele), Nico Poplawski (28. Kilian Sanden) - Trainer: Key Riebau

1. FC Germania Egestorf-Langreder: Jean-Luca Hacke, Dominik Swientek (65. Joshua Siegert), Erblin Thaqi, Jonas Lübke, Til Anger, Emmanuel Chukwuebuka Ugoala, Daniel Zürn (84. Eiliko Möller), Pino Ballerstedt, Nick Bode, Hannes Milan (59. Adrian Becker), Finn Hoffmann - Trainer: Boris Besovic

Schiedsrichter: Julian Meckfessel - Zuschauer: 560

Tore: 0:1 Nick Bode (10.), 1:1 Tobias Fagerström (13.), 2:1 Tobias Fagerström (66.), 3:1 Ibrahim Temin (90.+1), 3:2 Adrian Becker (90.+4)

Rot: Damian Schobert (26./SV Atlas Delmenhorst/)