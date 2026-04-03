Atlas trennt sich vorzeitig von Ehlers – Nachfolger steht offenbar ber

Beim SV Atlas Delmenhorst ist eine personelle Entscheidung früher gefallen als ursprünglich vorgesehen: Stephan Ehlers ist nicht mehr Sportlicher Leiter der Blau-Gelben. Wie Vorstandsmitglied Timo Conrad bestätigte, wurde der 55-Jährige mit sofortiger Wirkung freigestellt. Das berichtet der Weser Kurier.

Noch am 10. März hatte der Verein kommuniziert, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern – verbunden mit dem Plan, dass Ehlers die Saison regulär zu Ende bringt. Nur wenige Wochen später ist dieser Plan hinfällig.

Nach Angaben aus dem Vereinsumfeld steht der Nachfolger bereits fest und soll in Kürze offiziell vorgestellt werden. Der neue Sportliche Leiter soll unmittelbar mit der Kaderplanung für die kommende Spielzeit beginnen. Vor diesem Hintergrund entschied sich Atlas, den Übergang vorzuziehen. Von einer Zerwürfnis-Trennung könne jedoch keine Rede sein. Vielmehr sei der Schritt Teil einer strategischen Neuausrichtung, um frühzeitig Planungssicherheit zu schaffen.