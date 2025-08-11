Atlas startet mit Kantersieg in die Saison

Mit einer überzeugenden Vorstellung hat der SV Atlas Delmenhorst seine Ambitionen zum Saisonauftakt der Oberliga Niedersachsen unterstrichen. Eine Woche nach dem bitteren Pokalaus im Elfmeterschießen meldete sich die Mannschaft von Trainer Key Riebau mit einem deutlichen 5:1-Erfolg beim VfV Borussia 06 Hildesheim zurück.
Der SVA präsentierte sich von Beginn an hellwach und setzte die Hausherren unter Druck. Bereits nach zwölf Minuten zahlte sich der druckvolle Auftritt aus: Lamine Diop schloss einen Angriff präzise ins lange Eck ab und brachte die Gäste in Führung. Atlas dominierte nun das Geschehen, war griffig in den Zweikämpfen und zielstrebig im Spiel nach vorn. In der 35. Minute erhöhte Geburtstagskind Nico Poplawski, der an diesem Tag seinen 23. Geburtstag feierte, nach einem langen Ball von Kapitän Ibrahim Temin auf 2:0.
Nach dem Seitenwechsel setzte sich das Bild fort: Atlas blieb tonangebend, kombinierte sicher und erspielte sich weitere Gelegenheiten. Innenverteidiger Dylan Burke nutzte eine davon in der 56. Minute per Kopf zum 3:0. Hildesheim kam erst in der Schlussphase zurück ins Spiel, als der eingewechselte Louis Malina in der 84. Minute den Anschlusstreffer erzielte. Doch die Gäste reagierten abgeklärt: In der Nachspielzeit stellten erneut Diop (90.+2) und Neuzugang Sven Lameyer (90.+4) den 5:1-Endstand her.
Der Erfolg ist auch in seiner Deutlichkeit bemerkenswert – zumal Atlas in Hildesheim in der Vergangenheit selten überzeugte. „Das war heute eine konzentrierte und reife Leistung, die uns Selbstvertrauen gibt“, bilanzierte Trainer Riebau nach dem Schlusspfiff.
Mit diesem klaren Ausrufezeichen im Rücken richtet sich der Blick bereits auf den nächsten Höhepunkt: Am kommenden Sonntag trifft der SV Atlas im DFB-Pokal auf Borussia Mönchengladbach. Gespielt wird im ausverkauften Stadion in Oldenburg – ein Duell, das den Delmenhorstern die nächste große Bühne beschert.
VfV Borussia 06 Hildesheim – SV Atlas Delmenhorst 1:5
VfV Borussia 06 Hildesheim: Lennart Schulze Kökelsum, Yannik Schulze, Mohammad Baghdadi (60. Hady El Saleh), Tom Joshua Kinitz, Klaas Gatermann, Leon Arizanov, Yusuf-Islam Akdas (56. Fred Mc Mensah Quarshie), Karsan Doski, Mick Gudra, Cenay Üzümcü (38. Tim Friedrich), Mahdi Kahled Biso (56. Louis Malina) - Trainer: Ridha Kitar
SV Atlas Delmenhorst: Damian Schobert, Marlo Siech, Ibrahim Temin (91. Timon-Julian Widiker), Linus Urban (82. Philipp Eggersglüß), Dylan Burke, Daniel Hefele (70. Joel Schallschmidt), Josip Tomic (70. Sven Lameyer), Dinand Gijsen, Steffen Rohwedder, Lamine Diop, Nico Poplawski (78. Justin Dähnenkamp) - Trainer: Key Riebau
Schiedsrichter: Tim-Alexander Strampe (Handorf) - Zuschauer: 720
Tore: 0:1 Lamine Diop (12.), 0:2 Nico Poplawski (35.), 0:3 Dylan Burke (56.), 1:3 Louis Malina (84.), 1:4 Lamine Diop (90.+2), 1:5 Sven Lameyer (90.)