Atlas startet mit Kantersieg in die Saison

Mit einer überzeugenden Vorstellung hat der SV Atlas Delmenhorst seine Ambitionen zum Saisonauftakt der Oberliga Niedersachsen unterstrichen. Eine Woche nach dem bitteren Pokalaus im Elfmeterschießen meldete sich die Mannschaft von Trainer Key Riebau mit einem deutlichen 5:1-Erfolg beim VfV Borussia 06 Hildesheim zurück.

Der SVA präsentierte sich von Beginn an hellwach und setzte die Hausherren unter Druck. Bereits nach zwölf Minuten zahlte sich der druckvolle Auftritt aus: Lamine Diop schloss einen Angriff präzise ins lange Eck ab und brachte die Gäste in Führung. Atlas dominierte nun das Geschehen, war griffig in den Zweikämpfen und zielstrebig im Spiel nach vorn. In der 35. Minute erhöhte Geburtstagskind Nico Poplawski, der an diesem Tag seinen 23. Geburtstag feierte, nach einem langen Ball von Kapitän Ibrahim Temin auf 2:0.

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das Bild fort: Atlas blieb tonangebend, kombinierte sicher und erspielte sich weitere Gelegenheiten. Innenverteidiger Dylan Burke nutzte eine davon in der 56. Minute per Kopf zum 3:0. Hildesheim kam erst in der Schlussphase zurück ins Spiel, als der eingewechselte Louis Malina in der 84. Minute den Anschlusstreffer erzielte. Doch die Gäste reagierten abgeklärt: In der Nachspielzeit stellten erneut Diop (90.+2) und Neuzugang Sven Lameyer (90.+4) den 5:1-Endstand her.