Atlas setzt nächste Duftmarke

Der SV Atlas Delmenhorst hat seine starke Frühform in der Oberliga Niedersachsen bestätigt. Eine Woche nach dem Pokal-Highlight gegen Borussia Mönchengladbach feierte die Mannschaft von Trainer Key Riebau einen souveränen 4:0-Auswärtssieg bei Eintracht Braunschweig II.

Von Beginn an kontrollierten die Gäste die Partie. Zwar fehlte in der ersten halben Stunde noch die letzte Durchschlagskraft, doch Atlas erarbeitete sich zunehmend klare Chancen. Kurz vor der Pause gelang Nico Poplawski der verdiente Führungstreffer (45.), der den bis dahin defensiv disziplinierten Braunschweigern die Ordnung nahm.

Nach Wiederanpfiff agierte der BTSV offener – und Atlas nutzte die entstehenden Räume konsequent. Steffen Rohwedder entschied die Begegnung mit einem Doppelpack binnen drei Minuten (55., 58.). Zunächst traf er aus dem Spiel heraus, dann verwandelte er einen Strafstoß nach Foul an Kapitän Ibrahim Temin. Die Szene hatte Folgen für die Gastgeber: Marvin Awuah sah Gelb-Rot, sodass Braunschweig in Unterzahl den Delmenhorstern endgültig nichts mehr entgegensetzen konnte.