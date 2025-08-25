Atlas setzt nächste Duftmarke

Der SV Atlas Delmenhorst hat seine starke Frühform in der Oberliga Niedersachsen bestätigt. Eine Woche nach dem Pokal-Highlight gegen Borussia Mönchengladbach feierte die Mannschaft von Trainer Key Riebau einen souveränen 4:0-Auswärtssieg bei Eintracht Braunschweig II.
Von Beginn an kontrollierten die Gäste die Partie. Zwar fehlte in der ersten halben Stunde noch die letzte Durchschlagskraft, doch Atlas erarbeitete sich zunehmend klare Chancen. Kurz vor der Pause gelang Nico Poplawski der verdiente Führungstreffer (45.), der den bis dahin defensiv disziplinierten Braunschweigern die Ordnung nahm.
Nach Wiederanpfiff agierte der BTSV offener – und Atlas nutzte die entstehenden Räume konsequent. Steffen Rohwedder entschied die Begegnung mit einem Doppelpack binnen drei Minuten (55., 58.). Zunächst traf er aus dem Spiel heraus, dann verwandelte er einen Strafstoß nach Foul an Kapitän Ibrahim Temin. Die Szene hatte Folgen für die Gastgeber: Marvin Awuah sah Gelb-Rot, sodass Braunschweig in Unterzahl den Delmenhorstern endgültig nichts mehr entgegensetzen konnte.
Für den Schlusspunkt sorgte Rückkehrer Tobias Fagerström (79.), der nach langer Verletzungspause erstmals wieder in der Liga auflief und prompt den 4:0-Endstand markierte. In der Schlussphase vergab Atlas weitere Chancen auf ein noch deutlicheres Ergebnis.
Mit dem klaren Auswärtserfolg unterstreicht der SV Atlas seine Ambitionen im Aufstiegsrennen zur Regionalliga. Nach zwei Siegen zum Ligastart und dem respektablen Pokalauftritt gegen Gladbach gilt das Team bereits als einer der Favoriten. Nun stehen zwei Heimspiele bevor: Am Mittwoch empfängt Atlas den Heeslinger SC (18.30 Uhr), am Samstag den MTV Wolfenbüttel (18 Uhr).