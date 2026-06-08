Atlas setzt auf Zukunft: Schröder kommt, David verlängert

Der SV Atlas Delmenhorst treibt seine Personalplanungen für die Regionalliga weiter voran. Mit Ryan Schröder verpflichtet der Aufsteiger einen vielversprechenden Innenverteidiger, während Chris David dem Verein auch in der kommenden Saison erhalten bleibt. Die Verantwortlichen setzen damit sowohl auf Entwicklungspotenzial als auch auf Erfahrung.

Beide Personalien verdeutlichen die Strategie des Aufsteigers, junge Talente gezielt zu fördern und gleichzeitig erfahrene Führungsspieler im Kader zu halten.

Der SV Atlas Delmenhorst hat zwei weitere wichtige Personalentscheidungen für die kommende Regionalliga-Saison bekanntgegeben. Während mit Ryan Schröder ein talentierter Defensivspieler vom VfB Oldenburg verpflichtet wurde, verlängerte Mittelfeldstratege Chris David seinen Vertrag bei den Blau-Gelben.

Obwohl ihm bei seinem Heimatverein eine Perspektive im Regionalliga-Kader offenstand, entschied sich Schröder bewusst für den Wechsel nach Delmenhorst. Ausschlaggebend war die Aussicht auf Spielpraxis sowie die frühzeitigen Bemühungen des SV Atlas.

Mit Ryan Schröder wechselt ein 19-jähriger Innenverteidiger an die Düsternortstraße, der zuletzt in der A-Junioren-Regionalliga für den VfB Oldenburg spielte. Dort entwickelte sich der 1,91 Meter große Abwehrspieler zu einem Leistungsträger in der U19 und weckte das Interesse mehrerer Vereine.

Sportlicher Leiter Florian Schmidt bezeichnete den Neuzugang als „riesiges Talent“ und betonte, dass der Verein bereits früh auf den Innenverteidiger aufmerksam geworden sei. Man verspreche sich von Schröder langfristig großes Entwicklungspotenzial im Herrenbereich.

Der Spieler selbst zeigte sich von den Gesprächen mit den Verantwortlichen überzeugt. Er habe sich „von Anfang an sehr willkommen gefühlt“ und freue sich auf die Zusammenarbeit mit Mannschaft und Fans.

David bleibt wichtiger Führungsspieler

Parallel zur Verpflichtung des Nachwuchstalents konnte der SV Atlas auch den Verbleib eines erfahrenen Leistungsträgers sichern. Chris David wird den Verein nach dem Aufstieg in die Regionalliga weiterhin unterstützen.

Der technisch versierte Mittelfeldspieler war in der vergangenen Saison zwar mehrfach durch Verletzungen und Krankheiten zurückgeworfen worden, sein Einfluss auf die Mannschaft blieb jedoch unbestritten.

Trainer Key Riebau hob insbesondere die Professionalität und Führungsqualitäten des Routiniers hervor. Schon kurz nach dessen Ankunft sei spürbar gewesen, welchen Einfluss David auf das Mannschaftsgefüge habe. Gerade in einer jungen Mannschaft komme ihm eine zentrale Rolle zu – sowohl auf dem Platz als auch daneben.

Auch David selbst blickt mit klaren Zielen auf die kommende Spielzeit. Nach der erfolgreichen Mission Aufstieg stehe nun die Etablierung in der Regionalliga im Mittelpunkt. Zudem sieht er es als Aufgabe an, neue Spieler schnell in das Teamgefüge zu integrieren und seine Erfahrung an die jüngeren Akteure weiterzugeben.

Mit der Verpflichtung von Ryan Schröder und der Vertragsverlängerung von Chris David verfolgt der SV Atlas Delmenhorst konsequent seinen eingeschlagenen Weg. Während Schröder für die Zukunft und Entwicklungsperspektive steht, verkörpert David die Erfahrung und Führungsstärke, die in einer anspruchsvollen Regionalliga-Saison gefragt sein werden.

Für den Aufsteiger sind beide Personalien wichtige Bausteine auf dem Weg zum erklärten Ziel Klassenerhalt.