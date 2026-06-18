Atlas schließt Lücke in der Defensive Der Regionalliga-Aufsteiger verpflichtet mit Yegor Melenivskyi einen bereits viertligaerfahrenen Innenverteidiger von red · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Der SV Atlas Delmenhorst hat auf die Veränderungen in seiner Defensive reagiert und Yegor Melenivskyi verpflichtet. Der Innenverteidiger wechselt vom Regionalligisten VfB Lübeck an die Düsternortstraße und soll mit seiner Erfahrung und Zweikampfstärke die Abwehr des Aufsteigers verstärken.

Der SV Atlas Delmenhorst treibt seine Kaderplanung für die kommende Regionalliga-Saison weiter voran und hat mit Yegor Melenivskyi einen weiteren Neuzugang vorgestellt. Der 21 Jahre alte Innenverteidiger wechselt vom VfB Lübeck nach Delmenhorst. Mit einer Körpergröße von 1,86 Metern bringt der gebürtige Ukrainer die körperlichen Voraussetzungen für das Abwehrzentrum mit. Darüber hinaus verfügt Melenivskyi bereits über Erfahrung auf Regionalliga-Niveau. Seine fußballerische Ausbildung absolvierte er zunächst bei Shakhtar Donetsk und Kryvbas Kryvyi Rig, ehe ihn sein Weg über den SC Hemmingen/Westerfeld und den 1. FC Germania Egestorf/Langreder zum VfB Lübeck führte.

Wunschlösung für die Defensive Nach Angaben des Sportlichen Leiters Florian Schmidt beschäftigte sich der SV Atlas frühzeitig mit einer Verstärkung für die Innenverteidigung. Hintergrund waren die personellen Planungen für die kommende Saison und die zeitweise ungewisse Zukunft von Alejo Sánchez Romero. „Wir mussten uns frühzeitig mit einem neuen Innenverteidiger beschäftigen, da die Sorge bestand, dass uns Alejo noch wegbrechen könnte“, erklärte Schmidt auf der Vereinshomepage des Vereins. Umso zufriedener zeigte er sich darüber, dass die Verpflichtung zustande kam. Melenivskyi sei „unser Kandidat Nummer eins für diese Position“ gewesen.