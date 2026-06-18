Atlas schließt Lücke in der Defensive

Der SV Atlas Delmenhorst hat auf die Veränderungen in seiner Defensive reagiert und Yegor Melenivskyi verpflichtet. Der Innenverteidiger wechselt vom Regionalligisten VfB Lübeck an die Düsternortstraße und soll mit seiner Erfahrung und Zweikampfstärke die Abwehr des Aufsteigers verstärken.
Der SV Atlas Delmenhorst treibt seine Kaderplanung für die kommende Regionalliga-Saison weiter voran und hat mit Yegor Melenivskyi einen weiteren Neuzugang vorgestellt. Der 21 Jahre alte Innenverteidiger wechselt vom VfB Lübeck nach Delmenhorst.
Mit einer Körpergröße von 1,86 Metern bringt der gebürtige Ukrainer die körperlichen Voraussetzungen für das Abwehrzentrum mit. Darüber hinaus verfügt Melenivskyi bereits über Erfahrung auf Regionalliga-Niveau. Seine fußballerische Ausbildung absolvierte er zunächst bei Shakhtar Donetsk und Kryvbas Kryvyi Rig, ehe ihn sein Weg über den SC Hemmingen/Westerfeld und den 1. FC Germania Egestorf/Langreder zum VfB Lübeck führte.
Nach Angaben des Sportlichen Leiters Florian Schmidt beschäftigte sich der SV Atlas frühzeitig mit einer Verstärkung für die Innenverteidigung. Hintergrund waren die personellen Planungen für die kommende Saison und die zeitweise ungewisse Zukunft von Alejo Sánchez Romero.
„Wir mussten uns frühzeitig mit einem neuen Innenverteidiger beschäftigen, da die Sorge bestand, dass uns Alejo noch wegbrechen könnte“, erklärte Schmidt auf der Vereinshomepage des Vereins. Umso zufriedener zeigte er sich darüber, dass die Verpflichtung zustande kam. Melenivskyi sei „unser Kandidat Nummer eins für diese Position“ gewesen.
Vor allem das Spielprofil des Defensivspielers habe die Verantwortlichen überzeugt. Schmidt hob dessen kompromisslose Zweikampfführung und körperliche Präsenz hervor. Gleichzeitig zeichne sich Melenivskyi dadurch aus, seine robuste Spielweise stets fair einzusetzen. Seine Zweikampfwerte unterstrichen zudem seine Bereitschaft, Verantwortung in der Defensive zu übernehmen.
Auch der Neuzugang blickt mit großer Vorfreude auf seine neue Aufgabe. Ausschlaggebend für den Wechsel seien insbesondere die Gespräche mit Trainerteam und Vereinsführung gewesen.
„Besonders das Konzept und die Vision des Trainers sowie der Verantwortlichen im Verein haben mich überzeugt, diesem Projekt beizutreten“, sagte Melenivskyi. Sein Ziel sei es, mit vollem Einsatz zum Erfolg der Mannschaft beizutragen und gemeinsam eine erfolgreiche Regionalliga-Saison zu absolvieren.
Mit der Verpflichtung des 21-Jährigen reagiert der SV Atlas auf die personellen Veränderungen im Defensivbereich und gewinnt einen Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung in der Regionalliga gesammelt hat. Melenivskyi soll künftig dabei helfen, die Defensive des Aufsteigers auf Viertliganiveau zu stabilisieren.