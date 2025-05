Atlas schaltet sich in den Meisterkampf ein, HSC und FSV patzen

Das Titelrennen in der Oberliga Niedersachsen bleibt weiter offen: Schöningen und Hannover lassen Federn, Atlas Delmenhorst verkürzt den Rückstand. Im Tabellenkeller sichert sich Oldenburg im direkten Duell mit Vorsfelde einen wichtigen Dreier. Auch das Mittelfeld bleibt eng beisammen – gleich vier Spiele endeten remis.

SV Meppen II – MTV Eintracht Celle 1:1 Meppen verpasst trotz früher Führung den Sprung in die Top fünf. Leon Kugland traf nach 24 Minuten zur Führung, doch die Gäste aus Celle hielten kämpferisch dagegen. Felix Krüger glich nach einem schönen Angriff in der 66. Minute aus. Meppen verspielt die letzte Chance auf die Relegation. Celle hängt im Kampf gegen den Abstieg.

FSV Schöningen – Heeslinger SC 1:1 Schöningen gibt im Aufstiegskampf überraschend zwei Punkte ab. Daniel Reiche brachte den Tabellenzweiten früh in Führung, doch Maximilian Köhnken gelang nach einem Standard der Ausgleich. In der Folge neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Schöningen bleibt zwar Zweiter, spürt aber den Atem von Atlas Delmenhorst im Nacken.

FSV Schöningen: Sabri Vaizov, Daniel Reiche, Nils Bremer, Philipp Harant, Yunus Kerem Sari (60. Ousman Touray), Johannes Lutz (71. Cenay Üzümcü), Christian Skoda, Maximilian Sauer, Federico Palacios, Christian Beck (79. Dimitar Milushev), Shamsu Mansaray (59. Tom-Luca Winter) - Trainer: Christian Benbennek

Heeslinger SC: Tim Tempel, Lenn Spremberg, Justin Sauermilch, Lennard Martens, Maximilian Köhnken, Jarno Böntgen (69. Tim Marschollek), Oliver Warnke, Fabio Gerke, Eren Badur (77. Edison Mazreku), Darvin Stüve, Erik Köhler - Trainer: Malte Bösch

Schiedsrichter: Benjamin Schmidt (Laatzen) - Zuschauer: 350

Tore: 1:0 Daniel Reiche (6.), 1:1 Maximilian Köhnken (36.)

SV Wilhelmshaven – HSC Hannover 1:0

Wilhelmshaven gelingt der zweite Heimsieg in Folge – und das gegen den Spitzenreiter. Ayooluwa David Adesida erzielte nach gut einer Stunde den Treffer des Tages. Hannover fand über weite Strecken keine Mittel gegen die disziplinierte Defensive der Gastgeber. Die Tasdelen-Elf bleibt trotz der Niederlage Tabellenführer.

SV Wilhelmshaven: Gian-Luca Reck, Jan Roschlaub, Patrick Papachristodoulou, Valeriu Gaiu (79. Ali Hazimi), Beytullah Özer (85. Marco Ai-Tou Chang), Ayooluwa David Adesida, Francis Abula Agombire, Moulaye N'Diaye (46. Allen Pierre), Yesua Motango, Tim Rister (83. Anthony Erhahon), Loth Benny Boungou (88. Ramon Issa) - Trainer: Florian Schmidt

HSC Hannover: Bastian Fielsch, Fabian Weigel (77. Naveen Ragu), Jonas Röhrbein (70. Mico Noel Schmidt), Leander Baar, Marcel Langer, Tom Hausmann, Moritz Riegel, Johann Wegner (85. Colin Owusu Etse), Tayar Tasdelen, Mehmet Özün (70. Lasse von Boetticher), Luc-Elias Fender - Trainer: Vural Tasdelen

Schiedsrichter: Julian Meckfessel - Zuschauer: 460

Tore: 1:0 Ayooluwa David Adesida (64.)

Tabelle (Spitze):

1. HSC Hannover – 58 Punkte

2. FSV Schöningen – 57 Punkte

3. SV Atlas Delmenhorst – 55 Punkte

4. TuS Bersenbrück – 50 Punkte (ein Spiel weniger)

VfV Borussia 06 Hildesheim – Eintracht Braunschweig II 2:0

Ein Doppelschlag von Fred Mc Mensah Quarshie in der Anfangsphase brachte die Hausherren früh auf die Siegerstraße. Hildesheim kontrollierte das Spiel über weite Strecken, Braunschweig fand kaum in die Partie. Die Gäste bleiben im unteren Tabellendrittel, während Borussia den Anschluss an die Top sieben hält.

VfV Borussia 06 Hildesheim: Tommy Henze, Mohammad Baghdadi, Anton Pourfard, Tom Joshua Kinitz, Erhan Yilmaz (88. Lucien Marcel Jimenez Tejeda), Tim Friedrich, Maximilian Kohl (78. Can Gökdemir), Jo-Willem Tewes, Oliver Stephen Giesing, Rezzan Bilmez, Fred Mc Mensah Quarshie (78. Yusuf-Islam Akdas) - Trainer: Ridha Kitar

Eintracht Braunschweig II: Lennart Schulze Kökelsum, Lukas Sommer (46. Benjamin Mbom), Gabriel Michalek, Jakob Benstead, Andrej Schlothauer (72. Maxim Root), Robin Placinta (56. Rami Zouaoui), Maksym Tytarenko, Jona Borsum, Leonard Laatsch (86. Raffael Ziegele), Mason Grumbach, Basim El-Haj (72. Anthony Marcellus Reid) - Trainer: Fabian Adelmann

Schiedsrichter: Nils Haak - Zuschauer: 415

Tore: 1:0 Fred Mc Mensah Quarshie (9. Foulelfmeter), 2:0 Fred Mc Mensah Quarshie (18.)

SV Arminia Hannover – 1. FC Germania Egestorf-Langreder 0:0

Im direkten Duell zweier Abstiegskandidaten entwickelte sich eine zähe Partie. Das torlose Remis hilft keinem der beiden Teams wirklich weiter.

SV Arminia Hannover: Pascal Geerts, Yannick Bahls, Marc-Benjamin Klusmann (46. Moritz Alten), Dylan Kuete Nsidjine (62. David Lucic), Hwitae Kim, Luis Prior Bautista, Pino Ballerstedt, Max Kummer, Robin Dreesen, Xelat Atalan (62. Aleksejs Petrovs), Onur Capin (76. Gabrijel Granic) - Trainer: Henrik Larsen

1. FC Germania Egestorf-Langreder: Jean-Luca Hacke, Fyn Luca Ebeling, Yehor Melenivskyi, Martin Ofori, Joshua Siegert, Marvin Stieler (88. Gianluca Maione), Jonas Lübke, Adrian Becker, Bastian Kamkaing Kamole, Nick Bode (83. Til Anger), Lasse Denker (73. Robert Schulte) - Trainer: Boris Besovic

Schiedsrichter: Leo Heckmann - Zuschauer: 650

Tore: keine Tore

VfL Oldenburg – SSV Vorsfelde 3:0

Oldenburg feiert im Kellerduell einen verdienten Sieg und springt über den Strich. Karim Bockau erzielte den Führungstreffer, ein Eigentor von Melvin Kick sowie der Treffer von Tade Niehues machten den Erfolg perfekt. Vorsfelde blieb erneut ohne Durchschlagskraft und ist nun Tabellenletzter. Für Oldenburg war es der erste Dreier nach drei sieglosen Spielen.

VfL Oldenburg: Thilo Pöpken, Tassilo Thiele, Alex Chiarodia, Niklas Onnen (56. Bastian Wiebersiek), Mika-Lasse Nienaber, Matthias Goosmann, Titus Jakob, Sven Lameyer (87. Tobias Behnsen), Karim Bockau (74. Mohammed Kneschka Sultani), Tade Niehues (87. Diego Raykov), Elias Wilhelmi (78. Osama Kilany) - Trainer: Sebastian Schlumberger

SSV Vorsfelde: Marcel Hekkel (46. Justin Kick), Mohamed Dallali (58. Michel Haberecht), Athanasios Palanis, Marlo Moretti, Fynn Breit, Melvin Kick, Niklas Richter, Marlon Gangloff (78. Nicolas Mokry), Fabio Cinquino (58. Dustin Reich), Justin Neuner (46. Jonah Funk), Finn Hoffmann - Trainer: Kevin Schulze

Schiedsrichter: Tim Martin Otto - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Karim Bockau (28.), 2:0 Melvin Kick (44. Eigentor), 3:0 Tade Niehues (59.)

Tabelle (Abstiegskampf):

12. FC Verden 04 – 37 Punkte

13. Egestorf-Langreder – 36 Punkte (ein Spiel weniger)

14. Eintracht Celle – 36 Punkte

15. Arminia Hannover – 35 Punkte

16. Eintracht Braunschweig II – 35 Punkte

17. VfL Oldenburg – 32 Punkte

18. SSV Vorsfelde – 31 Punkte (ein Spiel weniger)

FC Verden 04 – BSV Schwarz-Weiß Rehden 4:4

In einem wilden Spiel mit acht Treffern zeigten beide Teams offensive Spielfreude – und defensive Schwächen. Jonas Austermann, Jan-Ole Müller und Thomas Celik trafen für Verden, Rehden drehte das Spiel zwischenzeitlich durch Treffer von Stublla, Wallenßus (2) und Beck. Am Ende sicherte Bastian Reiners mit dem 4:4 den Punkt für die Gastgeber. Rehden bleibt damit auf Rang fünf, verpasst aber den Anschluss an die Spitze.

FC Verden 04: Jascha Tiemann, Jannis Niestädt, Kevin Klee (72. Elias-Helmut Deblitz), Thomas Celik, Jan-Ole Müller, Jalte Finnjan Röpe, Lukas Muszong, Nils Koehle, Jonas Austermann, Dennis Hoins, Bastian Reiners (85. Nathanael Amo-Mensah) - Trainer: Jan Sievers

BSV Schwarz-Weiß Rehden: Christian Scheller, Bocar Djumo, Oleksii Mazur, Eric Anozie, Nestor Herve Djengoue, Lovro Sindik (88. Javier Alejandro Jimenez Paris), Shkrep Stublla, Inwoo Choi (86. Niklas Burlage), Nikita Marusenko, Noah Wallenßus, Elias Beck - Trainer: Kristian Arambasic

Schiedsrichter: Tim-Alexander Strampe (Handorf) - Zuschauer: 425

Tore: 1:0 Dennis Hoins (5.), 2:0 Jan-Ole Müller (10.), 2:1 Shkrep Stublla (12.), 2:2 Noah Wallenßus (39.), 2:3 Noah Wallenßus (66.), 3:3 Thomas Celik (70.), 3:4 Elias Beck (79.), 4:4 Bastian Reiners (84.)

USI Lupo Martini Wolfsburg – SV Atlas Delmenhorst 1:3

Delmenhorst dreht die Partie nach Rückstand und bleibt mittendrin im Aufstiegskampf. Jannes Drangmeister brachte Wolfsburg kurz vor der Pause in Führung, doch die Gäste reagierten stark. Justin Dähnenkamp, Lamine Diop und Sinan Brüning sorgten für die Wende. Lupo Martini bleibt im Mittelfeld, während Atlas bis auf drei Punkte an Spitzenreiter HSC Hannover heranrückt.

USI Lupo Martini Wolfsburg: Flynn Schönmottel, Valeri Schlothauer, Robert Herrmann, Giosue Tortora, Lasse Homann, Jarno Engler (85. Leon Ostburg), Melvin Luczkiewicz, Maxim Safronow (61. Christopher Alberts), Andrea Rizzo (78. Yassin Jemai), Maurizio Grimaldi, Jannes Drangmeister - Trainer: Ludger Tusch

SV Atlas Delmenhorst: Damian Schobert, Marlo Siech, Ibrahim Temin, Linus Urban, Dylan Burke, Tom Trebin (72. Lamine Diop), Daniel Hefele (46. Joel Schallschmidt) (82. Tom Berling), Josip Tomic (64. Philipp Eggersglüß), Dinand Gijsen, Justin Dähnenkamp, Steffen Rohwedder (72. Sinan Brüning) - Trainer: Key Riebau

Schiedsrichter: Alexander Roj (Hannover) - Zuschauer: 127

Tore: 1:0 Jannes Drangmeister (45.), 1:1 Justin Dähnenkamp (57.), 1:2 Lamine Diop (75.), 1:3 Sinan Brüning (84.)