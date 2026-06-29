Atlas sammelt Erkenntnisse bei Hitzetest Blitzturnier in Delmenhorst endet mit einem Sieg und einem Unentschieden von red · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Beim Blitzturnier des Delmenhorster Turnerbundes nutzte Regionalliga-Aufsteiger SV Atlas Delmenhorst die ersten Testspiele der Sommervorbereitung, um nach dem Trainingsauftakt weitere Spielpraxis zu sammeln. Gegen den Gastgeber gelang ein deutlicher Erfolg, anschließend trotzte die Mannschaft dem Landesliga-Meister VfL Wildeshausen ein Remis ab.

Nach dem Trainingsauftakt wenige Tage zuvor hat der SV Atlas Delmenhorst den nächsten Schritt in der Vorbereitung auf die Regionalliga-Saison absolviert. Beim Blitzturnier des Delmenhorster Turnerbundes stand für die Mannschaft von Trainer Key Riebau unter hochsommerlichen Bedingungen der erste Härtetest an. Aufgrund der außergewöhnlichen Hitze wurde der Spielplan kurzfristig angepasst und der Turnierbeginn in die Morgenstunden vorverlegt. Geplant waren ursprünglich drei Begegnungen über jeweils 45 Minuten. Nach zwei absolvierten Spielen wurde das Turnier jedoch aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig beendet.

Deutlicher Erfolg nach frühem Rückstand Im ersten Spiel gegen Gastgeber Delmenhorster Turnerbund geriet der Regionalliga-Aufsteiger bereits nach zwei Minuten in Rückstand. Atlas benötigte einige Minuten, um ins Spiel zu finden, übernahm anschließend aber zunehmend die Kontrolle. Justin Bauer sorgte früh für den Ausgleich (6.), ehe Niklas Tepe (20.), Papa Diop mit einem Doppelpack (37., 39.) sowie Chris David (38.) den letztlich klaren 5:1-Erfolg sicherstellten. Vor allem in der Schlussphase machte sich die größere spielerische Qualität und körperliche Frische des Oberligameisters bemerkbar.