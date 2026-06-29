Atlas sammelt Erkenntnisse bei Hitzetest

Beim Blitzturnier des Delmenhorster Turnerbundes nutzte Regionalliga-Aufsteiger SV Atlas Delmenhorst die ersten Testspiele der Sommervorbereitung, um nach dem Trainingsauftakt weitere Spielpraxis zu sammeln. Gegen den Gastgeber gelang ein deutlicher Erfolg, anschließend trotzte die Mannschaft dem Landesliga-Meister VfL Wildeshausen ein Remis ab.
Nach dem Trainingsauftakt wenige Tage zuvor hat der SV Atlas Delmenhorst den nächsten Schritt in der Vorbereitung auf die Regionalliga-Saison absolviert. Beim Blitzturnier des Delmenhorster Turnerbundes stand für die Mannschaft von Trainer Key Riebau unter hochsommerlichen Bedingungen der erste Härtetest an. Aufgrund der außergewöhnlichen Hitze wurde der Spielplan kurzfristig angepasst und der Turnierbeginn in die Morgenstunden vorverlegt.
Geplant waren ursprünglich drei Begegnungen über jeweils 45 Minuten. Nach zwei absolvierten Spielen wurde das Turnier jedoch aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig beendet.
Im ersten Spiel gegen Gastgeber Delmenhorster Turnerbund geriet der Regionalliga-Aufsteiger bereits nach zwei Minuten in Rückstand. Atlas benötigte einige Minuten, um ins Spiel zu finden, übernahm anschließend aber zunehmend die Kontrolle. Justin Bauer sorgte früh für den Ausgleich (6.), ehe Niklas Tepe (20.), Papa Diop mit einem Doppelpack (37., 39.) sowie Chris David (38.) den letztlich klaren 5:1-Erfolg sicherstellten.
Vor allem in der Schlussphase machte sich die größere spielerische Qualität und körperliche Frische des Oberligameisters bemerkbar.
Im zweiten Vergleich wartete mit dem VfL Wildeshausen ein deutlich anspruchsvollerer Gegner. In einer ausgeglichenen Partie brachte Kari den Landesliga-Meister in Führung (25.), ehe Bauer kurz vor Schluss zum 1:1-Endstand traf (40.).
Noch während des Turniers erreichten die Temperaturen Werte, die eine weitere Austragung zunehmend erschwerten. Nachdem bereits der eingesetzte Schiedsrichter seinen ersten Einsatz hitzebedingt beenden musste und ersetzt wurde, verständigten sich die beteiligten Vereine schließlich darauf, das dritte geplante Spiel abzusagen.
Für den SV Atlas stand das Ergebnis ohnehin nicht im Vordergrund. Im Fokus lagen die ersten Wettkampfminuten der Vorbereitung, das Einspielen der zahlreichen Neuzugänge sowie das Sammeln weiterer Erkenntnisse für die kommenden Wochen bis zum Saisonstart. Mit einem Sieg und einem Unentschieden nahm der Regionalliga-Aufsteiger neben wertvoller Spielpraxis auch erste positive Eindrücke aus einem außergewöhnlich heißen Fußballvormittag mit.