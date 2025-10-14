Atlas mit souveräner Vorstellung in Verden

Der SV Atlas Delmenhorst hat seine Spitzenposition in der Oberliga Niedersachsen gefestigt. Beim FC Verden 04 gewann die Mannschaft von Trainer Key Riebau mit 2:0 und zeigte dabei eine konzentrierte und reife Vorstellung. Vor 750 Zuschauern im Hubertushain trafen Timon Widiker und Nico Poplawski für die Gäste.

Nach einer kurzen Anlaufphase übernahm Atlas zunehmend die Kontrolle. Die frühe Führung fiel nach zwölf Minuten, als Timon Widiker nach einer unübersichtlichen Eckball-Szene selbst am schnellsten reagierte und den Ball aus kurzer Distanz ins Tor beförderte. Der Treffer wirkte befreiend: Fortan agierte Delmenhorst stabil in der Defensive und ließ Verden kaum Räume für eigene Angriffe.

Bis zur Pause blieb das Bild unverändert: Atlas präsentierte sich zweikampfstark und strukturiert, während die Gastgeber nur selten gefährlich in den Strafraum kamen. Torhüter Damian Schobert, nach überstandener Sperre wieder im Kasten, verlebte eine weitgehend ruhige erste Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel stellte Verdens Trainer Tim Ebersbach taktisch um und brachte mit Dennis Hoins und Maximilian Jäger zwei frische Offensivkräfte. Der FC erhöhte den Druck und kam zu mehreren guten Möglichkeiten – doch Schobert verhinderte mit starken Paraden den Ausgleich.

Riebau reagierte nach gut einer Stunde und brachte mit Nico Poplawski, Steffen Rohwedder und Lamine Diop drei frische Offensivkräfte. Diese Wechsel zahlten sich aus: Atlas stabilisierte sich wieder und setzte in der Schlussphase die entscheidenden Akzente.

Poplawski trifft zur Entscheidung

Zehn Minuten vor dem Ende sorgte Poplawski für die Vorentscheidung. Nach einem präzisen Zuspiel nutzte der Angreifer seine Chance eiskalt und erzielte sein siebtes Saisontor im neunten Spiel. Die Gäste brachten den Vorsprung souverän über die Zeit und feierten einen verdienten Auswärtssieg.

Mit dem Erfolg holte sich Atlas die Tabellenführung zurück und bleibt auswärts weiterhin ohne Punktverlust. Trainer Riebau durfte sich über eine geschlossene Mannschaftsleistung freuen – und darüber, dass seine Mannschaft nach der Niederlage gegen Rehden die passende Antwort gab.

FC Verden 04 – SV Atlas Delmenhorst 0:2

FC Verden 04: Tim-Liam Freund, Jannis Niestädt, Phil Sarrasch, Philipp Johan Eggert, Jerrit Lindhorst (81. Mamadou Ibrahima Diop), Piet Freiberg, Luis Saul (87. Marcel Hilßner), Jalte Finnjan Röpe (46. Dennis Hoins), Fatih Sakinc (46. Maximilian Jäger), Jonas Austermann, Bastian Reiners - Trainer: Tim Ebersbach

SV Atlas Delmenhorst: Damian Schobert, Marlo Siech, Linus Urban, Dylan Burke (90. Tom Berling), Daniel Hefele (83. Joel Schallschmidt), Josip Tomic (64. Lamine Diop), Dinand Gijsen, Sven Lameyer, Justin Dähnenkamp (64. Nico Poplawski), Leonit Basha (64. Steffen Rohwedder), Timon-Julian Widiker - Trainer: Key Riebau

Schiedsrichter: Nick Bichler - Zuschauer: 750

Tore: 0:1 Timon-Julian Widiker (12.), 0:2 Nico Poplawski (82.)