Atlas landet nächsten Regionalliga-Transfer Tepe kommt aus Lohne von red · Heute, 16:57 Uhr · 0 Leser

– Foto: BW Lohne

Der SV Atlas Delmenhorst treibt seine Planungen für die kommende Regionalliga-Saison weiter voran und hat mit Niklas Tepe den nächsten Neuzugang vorgestellt. Der 22-Jährige wechselt vom BW Lohne an die Düsternortstraße und soll die Defensivabteilung des Aufsteigers verstärken.

Mit Tepe verpflichtet Atlas einen Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits einige Stationen im höherklassigen Fußball vorweisen kann. Ausgebildet wurde er im Nachwuchsleistungszentrum des SV Werder Bremen, wo er in der U17- und U19-Bundesliga zum Einsatz kam. Anschließend sammelte er Erfahrungen in der Regionalliga Nord bei der zweiten Mannschaft des Hamburger SV, ehe er sich BW Lohne anschloss. Riebau und Schmidt kämpften um den Transfer

Dass Tepe nun in Delmenhorst spielt, war keineswegs selbstverständlich. „Um Niklas haben wir uns wirklich sehr bemüht und auch Trainer Key Riebau hat sehr hart darum gekämpft“, erklärte Sportchef Florian Schmidt. Besonders die Vielseitigkeit des Neuzugangs habe die Verantwortlichen überzeugt. „Niklas ist ähnlich wie Amin Muja ein Hybrid-Spieler. Er kann im Zentrum die Sechser- und Achter-Position abdecken, aber auch in einer Dreierkette die Innenverteidiger-Position spielen“, sagte Schmidt.