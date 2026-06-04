Atlas landet nächsten Regionalliga-Transfer

Der SV Atlas Delmenhorst treibt seine Planungen für die kommende Regionalliga-Saison weiter voran und hat mit Niklas Tepe den nächsten Neuzugang vorgestellt. Der 22-Jährige wechselt vom BW Lohne an die Düsternortstraße und soll die Defensivabteilung des Aufsteigers verstärken.
Mit Tepe verpflichtet Atlas einen Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits einige Stationen im höherklassigen Fußball vorweisen kann. Ausgebildet wurde er im Nachwuchsleistungszentrum des SV Werder Bremen, wo er in der U17- und U19-Bundesliga zum Einsatz kam. Anschließend sammelte er Erfahrungen in der Regionalliga Nord bei der zweiten Mannschaft des Hamburger SV, ehe er sich BW Lohne anschloss.
Riebau und Schmidt kämpften um den Transfer
Dass Tepe nun in Delmenhorst spielt, war keineswegs selbstverständlich. „Um Niklas haben wir uns wirklich sehr bemüht und auch Trainer Key Riebau hat sehr hart darum gekämpft“, erklärte Sportchef Florian Schmidt.
Besonders die Vielseitigkeit des Neuzugangs habe die Verantwortlichen überzeugt. „Niklas ist ähnlich wie Amin Muja ein Hybrid-Spieler. Er kann im Zentrum die Sechser- und Achter-Position abdecken, aber auch in einer Dreierkette die Innenverteidiger-Position spielen“, sagte Schmidt.
Darüber hinaus sieht der Sportliche Leiter weitere Qualitäten, die dem Aufsteiger helfen sollen. „Mit seinem jungen Alter ist er in höheren Spielklassen schon gut erfahren und ein sehr intelligenter Fußballer, der uns auch Ruhephasen verschaffen kann.“ Vor allem seine „gute Grundaggressivität gegen den Ball“ werde dem Atlas-Spiel zugutekommen.
„Das Umfeld hat mich überzeugt“
Auch Tepe blickt mit großer Vorfreude auf die neue Aufgabe. „Ich freue mich sehr, künftig für den SV Atlas Delmenhorst aufzulaufen“, sagte der 22-Jährige.
Ausschlaggebend für seine Entscheidung seien neben den Gesprächen mit den Verantwortlichen vor allem die Perspektive und das Umfeld gewesen. „Das Umfeld und die persönlichen Gespräche konnten mich überzeugen.“
Für die kommende Saison hat sich der Neuzugang klare Ziele gesetzt: „Ich möchte mich schnell einbringen, alles für die Mannschaft geben und gemeinsam mit dem Verein eine erfolgreiche Zeit erleben.“
Mit Tepe verpflichtet Atlas einen weiteren Spieler mit Regionalliga-Erfahrung und setzt den eingeschlagenen Kurs konsequent fort. Nach den Verpflichtungen von Eric Anozie, Amin Muja und weiteren Personalentscheidungen gewinnt der Aufsteiger zusätzliche Qualität und Variabilität für die Herausforderungen in der vierthöchsten Spielklasse.