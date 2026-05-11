Atlas krönt sich vor Rekordkulisse zum Meister

– Foto: Manni Hermes

Vor 2305 Zuschauern hat der SV Atlas Delmenhorst die Meisterschaft perfekt gemacht. Gegen den Tabellenletzten SV Holthausen Biene setzte sich der Spitzenreiter nach einer zunächst zähen Partie mit 3:1 durch und verwandelte die Düsternortstraße anschließend in ein blau-gelbes Feiermeer.

Bereits vor Anpfiff hatte die Partie einen besonderen Rahmen. 2305 Zuschauer sorgten für eine neue Saisonrekordkulisse bei einem Ligaspiel des SV Atlas. Gleichzeitig überschritt der Verein in dieser Spielzeit die Marke von durchschnittlich mehr als 1000 Zuschauern pro Heimspiel.

Der SV Atlas Delmenhorst ist Meister der Oberliga Niedersachsen. Mit einem 3:1-Heimsieg gegen den SV Holthausen Biene sicherte sich die Mannschaft am 29. Spieltag vorzeitig den Titel und baute den Vorsprung an der Tabellenspitze auf 63 Punkte aus. Holthausen Biene bleibt mit 13 Zählern abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz.

Der Tabellenletzte aus Holthausen Biene verteidigte kompakt und hielt das torlose Remis bis zur Halbzeit überraschend stabil.

Die Gastgeber kontrollierten die Begegnung von Beginn an nahezu vollständig. Das Spiel verlagerte sich fast ausschließlich in die Hälfte der Gäste, klare Torchancen blieben zunächst jedoch Mangelware. Delmenhorst fehlte im letzten Drittel über weite Strecken die Konsequenz und Aggressivität im Abschluss.

Meisterschaft nach turbulenter zweiter Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Atlas den Druck deutlich. In der 53. Minute fiel schließlich die überfällige Führung: Nach einem langen Einwurf leitete Rohwedder den Ball weiter auf Bauer, dessen Hereingabe Marco Stefandl zum 1:0 verwertete.

Die Antwort der Gäste folgte jedoch umgehend. Nur fünf Minuten später traf Elfert per Freistoß zum 1:1 und sorgte kurzfristig für spürbare Nervosität auf den Rängen.

Die Reaktion des Spitzenreiters ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Ein weiter Abschlag von Torhüter Schobert landete über Umwege bei Rohwedder, der die Situation entschlossen abschloss und in der 66. Minute das 2:1 erzielte. Für den Offensivspieler war es bereits der elfte Saisontreffer.

Den emotionalen Höhepunkt des Abends setzte schließlich Justin Dähnenkamp. Der Offensivspieler war erst kurz zuvor eingewechselt worden und traf in seinem letzten Heimspiel für den SV Atlas in der 87. Minute zum entscheidenden 3:1. Die Reaktion im Stadion fiel entsprechend euphorisch aus. Unter Standing Ovations wurde Dähnenkamp später ausgewechselt und mit einem Spalier der Mitspieler verabschiedet.

Mit dem Schlusspfiff brachen sämtliche Emotionen frei. Mannschaft und Fans feierten die Meisterschaft gemeinsam auf den Tribünen und im Innenraum. Die Aufstiegsparty setzte sich anschließend bis in die Nachtstunden fort.

Für den frischgebackenen Meister steht nun noch ein letzter Pflichttermin an: Am kommenden Sonntag gastiert der SV Atlas Delmenhorst zum Saisonabschluss beim SV Wilhelmshaven.