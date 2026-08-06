Atlas holt Ex-Werder- und Fortuna-Mann in den Vorstand

Mit der Personalie gewinnt Atlas einen ausgewiesenen Kommunikationsexperten. Polster war zuletzt Leiter Sportkommunikation bei Fortuna Düsseldorf und hatte zuvor rund 15 Jahre beim SV Werder Bremen in leitender Funktion Verantwortung für Medien und Marke getragen. Für den SVA ist es zugleich eine Rückkehr: Bereits von 2020 bis Anfang 2021 engagierte sich der gebürtige Delmenhorster ehrenamtlich als Medienvorstand.

Mit Blick auf den Neuzugang erklärte Neunaber: „Tino bringt mit seinem großen Erfahrungsschatz aus TV-Sendern und dem Profifußball wertvolle Kompetenzen mit, von denen unser Verein künftig stark profitieren wird.“

Der Verein sieht die Neubesetzung als weiteren Schritt auf dem Weg zur Professionalisierung. Der Erste Vorsitzende Jörg Neunaber betonte, Atlas wolle sich „nicht nur sportlich, sondern auch organisatorisch und strukturell voranbringen“.

Gleichzeitig bleibt Stefan Keller trotz hoher beruflicher Belastung Teil des Vorstands. Künftig soll er sich schwerpunktmäßig um Sponsoring und Strategie kümmern, während Polster das Marketing verantwortet. Gemeinsam mit Medienvorstand Timo Conrad bildet das Trio das neue „Kompetenzteam Marke“.

„Mit Tino Polster, Stefan Keller und Timo Conrad schaffen wir ein starkes Team, das unterschiedliche Kompetenzen bündelt und die Weiterentwicklung unserer Außendarstellung und Markenbildung gemeinsam vorantreiben wird“, sagte Neunaber. Ziel sei es, „die Marke SV Atlas nachhaltig zu stärken“ und die Kommunikations- sowie Marketingarbeit weiter zu professionalisieren.

„Atlas ist eine Herzensangelegenheit“

Auch Polster freut sich auf seine Rückkehr nach Delmenhorst. „Ich war auch in meiner Zeit bei Fortuna immer ganz nah beim SV Atlas“, sagte der Marketingvorstand. „Delmenhorst ist meine Heimat, Atlas eine Herzensangelegenheit.“

Der gebürtige Delmenhorster sieht trotz der positiven Entwicklung des Vereins weiteres Potenzial. „Ich habe gesehen, wie sich der Verein in vielen Bereichen sehr gut entwickelt hat. Und ich bin überzeugt, dass noch mehr geht.“

Dabei setzt Polster auf Teamarbeit: „Im Teamwork mit meinen geschätzten Kollegen wollen wir unseren SVA noch stärker in der Stadt verwurzeln und auch über die Grenzen hinweg stärken und profilieren.“

Mit der Neustrukturierung unterstreicht der Regionalligist, dass der eingeschlagene Professionalisierungskurs nicht nur den sportlichen Bereich umfasst. Auch in Kommunikation, Marketing und Sponsoring will sich Atlas künftig breiter und langfristig aufstellen.