Atlas holt Defensiv-Allrounder Ndiaye

Der SV Atlas Delmenhorst treibt seine Kaderplanung für die Rückkehr in die Regionalliga Nord weiter voran. Mit André Ndiaye verpflichtet der Aufsteiger einen vielseitigen Defensivspieler, der bereits über umfangreiche Erfahrung in der vierthöchsten Spielklasse verfügt.

Der 25-Jährige wechselt vom ehemaligen Oberliga-Konkurrenten BSV Schwarz-Weiß Rehden an die Delme. Seine Hauptposition liegt im defensiven Mittelfeld, doch der Linksfuß kann auch in der Innenverteidigung sowie auf der Außenbahn eingesetzt werden.

Nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Oberliga Niedersachsen arbeitet der SV Atlas Delmenhorst gezielt an der Zusammenstellung seines Kaders für die kommende Regionalliga-Saison. Mit André Ndiaye kommt ein Spieler hinzu, der mehrere Positionen bekleiden kann und dadurch zusätzliche Möglichkeiten eröffnet.

Sportlicher Leiter Florian Schmidt hebt vor allem die taktische Flexibilität des Neuzugangs hervor. „Wir sind natürlich sehr froh, dass wir die Verpflichtung von André jetzt finalisieren konnten. Er ist 25 Jahre alt, bringt in diesem Alter aber bereits die Erfahrung von knapp 50 Regionalliga-Spielen mit“, sagt Schmidt auf der Homepage des Vereins.

Ausgebildet wurde Ndiaye in der U19 des TSV Havelse. In seiner bisherigen Laufbahn sammelte er zudem Erfahrungen beim SV Arminia Hannover und Kickers Emden. Insgesamt kommt der Defensivspieler bereits auf knapp 50 Einsätze in der Regionalliga Nord.

Besonders wertvoll sei Ndiaye aufgrund seiner unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten. „Für uns ist André ein ganz wichtiges Puzzleteil im Kader, weil er extrem hybrid einsetzbar ist“, erklärt der Sportliche Leiter.

Beim BSV Rehden habe der Neuzugang zuletzt vermehrt auf der von Atlas gesuchten Sechser-Position gespielt. Gleichzeitig sieht Schmidt weitere Qualitäten: „Darüber hinaus bringt er mit seinem starken linken Fuß und seiner robusten körperlichen Physis das perfekte Profil mit, um bei uns als linker Innenverteidiger aufzulaufen.“

Durch seine Ausbildung als Linksverteidiger verfüge Ndiaye zudem über ein außergewöhnlich breites Positionsprofil. „Das gibt unserem Trainerteam noch einmal ganz andere taktische Variationsmöglichkeiten und zusätzliche Kaderbreite“, betont Schmidt.

Nun gehe es darum, den neuen Spieler schnell in die Mannschaft zu integrieren. „Jetzt geht es darum, André schnellstmöglich auf ein top Fitnesslevel zu bringen und ihn optimal zu integrieren. Er wird bereits im Trainingslager voll dabei sein.“

Vorfreude auf die Atlas-Fans

Auch Ndiaye selbst blickt mit großer Motivation auf seine neue Aufgabe. „Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung und bin dankbar für das Vertrauen, das mir die Verantwortlichen des SV Atlas entgegenbringen“, sagt der Defensivspieler.

Die ersten Gespräche mit den Verantwortlichen hätten ihn schnell überzeugt. „Ich hatte von den ersten Gesprächen an ein extrem positives Gefühl, weshalb dieser Schritt absolut der richtige für mich ist. Atlas ist einfach ein geiler Verein!“

Den Verein und seine besondere Atmosphäre kennt Ndiaye bereits aus zahlreichen Duellen als Gegner. „Ich habe in den letzten Jahren in der Regionalliga und Oberliga oft als Gegner hier gespielt und weiß genau, was für eine überragende Stimmung auf den Rängen herrscht.“

Mit dem Wechsel nach Delmenhorst verbindet der 25-Jährige klare Ziele: „Ich möchte meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beitragen, mich täglich weiterentwickeln und gemeinsam mit den Jungs eine erfolgreiche Saison spielen.“

Mit André Ndiaye gewinnt der SV Atlas Delmenhorst einen erfahrenen und flexibel einsetzbaren Defensivspieler – und setzt seine Vorbereitung auf die Rückkehr in die Regionalliga mit einem weiteren wichtigen Baustein fort.