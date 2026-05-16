Atlas holt Anozie – nächster Baustein für höhere Aufgaben Delmenhorst verpflichtet 20-jährigen Außenverteidiger aus Rehden – Schmidt sieht klares Regionalliga-Profil von red · Heute, 11:47 Uhr · 0 Leser

– Foto: Atlas Delmenhorst

Der SV Atlas Delmenhorst treibt seine Kaderplanung mit Blick auf die kommende Saison weiter entschlossen voran und hat mit Eric Anozie den nächsten Neuzugang vorgestellt. Der 20 Jahre alte Defensivspieler wechselt vom BSV Schwarz-Weiß Rehden an die Delme und soll künftig die rechte Abwehrseite verstärken.

Mit der Verpflichtung setzt Atlas seine Linie fort, auf entwicklungsfähige und athletische Spieler mit Perspektive zu setzen. Anozie wurde unter anderem in den Nachwuchsleistungszentren des VfL Osnabrück und des SV Rödinghausen ausgebildet und bringt trotz seines jungen Alters bereits zwei Jahre Oberliga-Erfahrung mit. Schmidt sieht „hungrigen Tempospieler“

Besonders überzeugt zeigte sich der neue Sportliche Leiter Florian Schmidt, der den Außenverteidiger frühzeitig ins Visier genommen hatte. „Wir haben uns sehr frühzeitig um Eric bemüht, da er in den Spielen gegen uns unseren Trainer Key Riebau überzeugt hat“, erklärte Schmidt. Vor allem das Gesamtprofil passe exakt zu den Vorstellungen des Vereins. „Eric hat exakt das Anforderungsprofil, das der SV Atlas für die Regionalliga sucht: junge, hungrige und gut ausgebildete Tempospieler.“ Neben seiner Rolle als Rechtsverteidiger könne Anozie „auch als Innenverteidiger in einer Dreierkette agieren“.