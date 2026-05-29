Atlas hält Widiker – Talent soll sich in der Regionalliga beweisen

Der SV Atlas Delmenhorst setzt seinen Kurs fort, junge Spieler langfristig an den Verein zu binden. Nun hat auch Timon Widiker seinen Vertrag verlängert und wird den Regionalliga-Aufsteiger in der kommenden Saison weiter verstärken.
Die Verlängerung passt zur Ausrichtung der Delmenhorster, die neben erfahrenen Leistungsträgern gezielt auf entwicklungsfähige Talente setzen. Widiker gehört zu jener Generation von Spielern, die sich im Umfeld der ersten Mannschaft weiterentwickeln und perspektivisch größere Rollen übernehmen sollen.
Riebau sieht großes Potenzial
Trainer Key Riebau verbindet mit der Vertragsverlängerung klare Erwartungen. „Timon ist ein absolut talentierter Typ“, sagt der Atlas-Coach über den Offensivspieler. „Ein Spieler, der super veranlagt ist und jetzt die Chance bekommt, sich in der Regionalliga zu zeigen.“
Für Riebau ist die kommende Saison daher auch eine Gelegenheit für den Youngster, den nächsten Schritt zu gehen. „Ich schätze seine Qualitäten und hoffe, dass er die nächsten Schritte macht“, erklärt der Trainer.
„Weiter hart arbeiten“
Widiker selbst blickt mit Vorfreude auf die neue Herausforderung in der höheren Spielklasse. „Ich freue mich, meinen Vertrag verlängert zu haben und weiterhin Teil der Atlas-Familie zu sein“, sagt der Offensivspieler.
Gleichzeitig macht er deutlich, dass er die Regionalliga als Chance versteht, sich weiterzuentwickeln. „Jetzt gilt es, weiter hart zu arbeiten und gemeinsam in der Regionalliga anzugreifen.“
Mit der Verlängerung von Widiker setzt Atlas die Personalplanung konsequent fort. Nach mehreren Vertragsverlängerungen und Neuverpflichtungen sichern sich die Delmenhorster damit auch die Dienste eines Spielers, dem die Verantwortlichen weiteres Potenzial zutrauen. Für den jungen Offensivakteur bietet sich nun die Möglichkeit, sich auf höherem Niveau nachhaltig zu empfehlen.