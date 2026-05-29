Atlas hält Widiker – Talent soll sich in der Regionalliga beweisen Offensivspieler verlängert in Delmenhorst und erhält die Chance auf den nächsten Karriereschritt von red · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Atlas Delmenhorst

Der SV Atlas Delmenhorst setzt seinen Kurs fort, junge Spieler langfristig an den Verein zu binden. Nun hat auch Timon Widiker seinen Vertrag verlängert und wird den Regionalliga-Aufsteiger in der kommenden Saison weiter verstärken.

Die Verlängerung passt zur Ausrichtung der Delmenhorster, die neben erfahrenen Leistungsträgern gezielt auf entwicklungsfähige Talente setzen. Widiker gehört zu jener Generation von Spielern, die sich im Umfeld der ersten Mannschaft weiterentwickeln und perspektivisch größere Rollen übernehmen sollen. Riebau sieht großes Potenzial

Trainer Key Riebau verbindet mit der Vertragsverlängerung klare Erwartungen. „Timon ist ein absolut talentierter Typ“, sagt der Atlas-Coach über den Offensivspieler. „Ein Spieler, der super veranlagt ist und jetzt die Chance bekommt, sich in der Regionalliga zu zeigen.“ Für Riebau ist die kommende Saison daher auch eine Gelegenheit für den Youngster, den nächsten Schritt zu gehen. „Ich schätze seine Qualitäten und hoffe, dass er die nächsten Schritte macht“, erklärt der Trainer.