Atlas hält Leistungsträger Der Defensivspezialist stand bereits vor dem Abschied Richtung Spanien von red · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Der SV Atlas Delmenhorst hat eine wichtige Personalie für die kommende Regionalliga-Saison geklärt. Alejo Sánchez Romero verlängert seinen Vertrag und bleibt den Blau-Gelben erhalten. Die Entscheidung galt zwischenzeitlich als äußerst unwahrscheinlich.

Der SV Atlas Delmenhorst kann inmitten seiner Kaderplanungen für die Regionalliga einen bedeutenden Erfolg vermelden. Alejo Sánchez Romero hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der kommenden Saison das blau-gelbe Trikot tragen. Die Personalie war über Wochen von Unsicherheit geprägt. Ursprünglich hatte vieles darauf hingedeutet, dass der Defensivspieler den Verein verlassen und nach Spanien wechseln würde. Dort sollte sich sein Lebensmittelpunkt künftig befinden, nachdem seine Partnerin, die als professionelle Handballerin aktiv ist, beruflich nach Spanien zurückkehrt.

Vom Abschiedskandidaten zum Schlüsselspieler Nach Angaben des Vereins schien ein Abschied zeitweise nahezu beschlossen. In den vergangenen Wochen bemühten sich jedoch Trainerteam, sportliche Leitung, Mannschaft und Staff intensiv um einen Verbleib des Argentiniers. Der gemeinsame Einsatz zeigte Wirkung. Statt den eingeschlagenen Weg Richtung Spanien fortzusetzen, entschied sich Sánchez Romero dazu, seine sportliche Zukunft weiterhin beim SV Atlas zu sehen und die Herausforderung Regionalliga in Delmenhorst anzunehmen.