Atlas hält Leistungsträger

Der SV Atlas Delmenhorst hat eine wichtige Personalie für die kommende Regionalliga-Saison geklärt. Alejo Sánchez Romero verlängert seinen Vertrag und bleibt den Blau-Gelben erhalten. Die Entscheidung galt zwischenzeitlich als äußerst unwahrscheinlich.
Der SV Atlas Delmenhorst kann inmitten seiner Kaderplanungen für die Regionalliga einen bedeutenden Erfolg vermelden. Alejo Sánchez Romero hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der kommenden Saison das blau-gelbe Trikot tragen.
Die Personalie war über Wochen von Unsicherheit geprägt. Ursprünglich hatte vieles darauf hingedeutet, dass der Defensivspieler den Verein verlassen und nach Spanien wechseln würde. Dort sollte sich sein Lebensmittelpunkt künftig befinden, nachdem seine Partnerin, die als professionelle Handballerin aktiv ist, beruflich nach Spanien zurückkehrt.
Nach Angaben des Vereins schien ein Abschied zeitweise nahezu beschlossen. In den vergangenen Wochen bemühten sich jedoch Trainerteam, sportliche Leitung, Mannschaft und Staff intensiv um einen Verbleib des Argentiniers.
Der gemeinsame Einsatz zeigte Wirkung. Statt den eingeschlagenen Weg Richtung Spanien fortzusetzen, entschied sich Sánchez Romero dazu, seine sportliche Zukunft weiterhin beim SV Atlas zu sehen und die Herausforderung Regionalliga in Delmenhorst anzunehmen.
Sportlicher Leiter Florian Schmidt sprach von einer außergewöhnlich erfreulichen Entwicklung. Die Chancen auf eine Verlängerung hätten zwischenzeitlich „bei null“ gelegen, so Schmidt auf der Vereinshomepage. Umso größer sei die Freude darüber, dass sich der Verteidiger letztlich für einen Verbleib entschieden habe.
Sportlich kommt der Vertragsverlängerung große Bedeutung zu. Seit Beginn der Rückrunde entwickelte sich Sánchez Romero zu einer festen Größe in der Defensive des späteren Oberliga-Meisters und zählte zu den konstantesten Akteuren im Team von Trainer Key Riebau.
„Alejo hat sich seit Beginn der Rückrunde als absoluter Leistungsträger in unserer Verteidigung etabliert und eine enorme sportliche Entwicklung genommen“, erklärte Schmidt.
Neben den sportlichen Perspektiven spielte auch das Umfeld eine wichtige Rolle bei der Entscheidung. Der Verein hob insbesondere die Unterstützung bei beruflichen und privaten Rahmenbedingungen hervor. Ein besonderer Dank galt dabei Ehrenpräsident Manni Engelbart, der den Spieler unter anderem bei der beruflichen Perspektive und der Wohnungssuche unterstützte.
Mit der Verlängerung von Alejo Sánchez Romero sichert sich der SV Atlas Delmenhorst einen wichtigen Eckpfeiler seiner Aufstiegsmannschaft und sendet zugleich ein deutliches Signal für die kommende Regionalliga-Saison. Für den Verein ist der Verbleib des Abwehrspielers eine der wichtigsten Personalentscheidungen dieses Sommers.