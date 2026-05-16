Atlas hält Diop und Berling

– Foto: Atlas Delmenhorst

Der SV Atlas Delmenhorst treibt seine Personalplanungen weiter mit Nachdruck voran und hat gleich zwei wichtige Vertragsverlängerungen vermeldet. Während Offensivspieler Lamine Diop trotz seiner Verletzung in der Schlussphase der vergangenen Saison langfristig gehalten wird, setzt der Verein auch bei Verteidiger Tom Berling bewusst auf Kontinuität.

Vor allem die Verlängerung mit Diop besitzt sportlich großes Gewicht. Der Offensivspieler gehörte bis zu seiner Verletzung zu den prägenden Figuren im Angriffsspiel des frischgebackenen Oberliga-Meisters. Nicht nur wegen seiner Tore, sondern auch aufgrund seiner veränderten Rolle hinterließ er Eindruck.

Besonders in den Wochen vor seiner Verletzung habe Diop laut Schmidt eine zentrale Rolle übernommen. „Er hat die Zehner-Position sehr gut interpretiert“, sagte der Atlas-Sportchef und verwies zugleich auf den sportlichen Verlust in der entscheidenden Saisonphase: „Speziell zum Ende des Meisterschafts-Endspurts hat er uns gefehlt.“

„Es war die logische Schlussfolgerung, dass wir uns darum bemühen, den Vertrag mit Lamine zu verlängern“, erklärte Sportlicher Leiter Florian Schmidt. „Jetzt sind wir natürlich glücklich und zufrieden, dass das funktioniert hat.“

Neben den sportlichen Qualitäten hebt Schmidt auch Diops Bedeutung innerhalb der Mannschaft hervor. „Er ist ein unheimlich herzlicher und beliebter Spieler innerhalb der Kabine und jemand, der auch immer einen lustigen Spruch auf Lager hat.“

Berling soll den nächsten Schritt machen

Etwas anders gelagert ist die Situation bei Tom Berling, dessen neues Arbeitspapier ebenfalls ligaunabhängig gültig ist. Der Verteidiger kam zuletzt nicht regelmäßig zum Zug, genießt intern aber weiterhin großes Vertrauen.

Cheftrainer Key Riebau sieht beim Defensivspieler vor allem eine positive Entwicklung in den vergangenen Monaten. „Berle hat bisher nicht die Einsatzzeiten gehabt, die er es sich selbst sicherlich vorgestellt hat“, sagte Riebau. „Er ist im letzten halben Jahr jedoch inhaltlich deutlich vorangekommen.“

Der Coach betont, dass Berling in der Sommervorbereitung nun die Möglichkeit erhalten soll, sich stärker in den Vordergrund zu spielen. „Er hat die Chance, sich über gute Leistungen so zu positionieren, dass er auf mehr Spielzeit kommt.“

Darüber hinaus misst Riebau dem Innenverteidiger auch für die Dynamik innerhalb der Mannschaft eine wichtige Rolle bei. „Er ist ein sehr positiver Typ und ein toller Kerl, auch in der Kabine“, erklärte der Trainer. Gerade in schwierigen Phasen brauche eine Mannschaft solche Spieler, „um bei zwei, drei negativen Ergebnissen bei sich zu bleiben und zusammenzuhalten“.