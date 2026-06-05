Atlas hält Aufstiegsgaranten Gijsen

– Foto: Atlas Delmenhorst

Der SV Atlas Delmenhorst setzt seine Personalplanungen für die erste Regionalliga-Saison konsequent fort und kann eine weitere wichtige Vertragsverlängerung vermelden: Dinand Gijsen bleibt den Blau-Gelben erhalten.

Mit dem Verbleib des vielseitig einsetzbaren Mittelfeldspielers sichert sich der Aufsteiger die Dienste eines Akteurs, der in den vergangenen beiden Jahren zu den konstantesten Kräften im Kader gehörte. Sowohl beim Gewinn des Niedersachsenpokals als auch auf dem Weg zur Oberliga-Meisterschaft spielte Gijsen eine tragende Rolle.

Besonders die Verlässlichkeit des Mittelfeldspielers hebt Riebau hervor. „Er ist absolut zuverlässig, ein wahnsinnig fleißiger Spieler und hat immer ein Grinsen im Gesicht.“ Gleichzeitig sieht der Trainer die sportliche Entwicklung des Niederländers noch längst nicht abgeschlossen: „Wir wollen ihm weiter die Möglichkeit geben zu wachsen und besser zu werden. Wir werden noch viel Spaß an dem Jungen haben.“

Trainer Key Riebau misst der Verlängerung entsprechend große Bedeutung bei. „Dinand war ein sehr, sehr wichtiges Puzzleteil unseres Aufstiegs und auch unseres Pokalsieges im Jahr zuvor“, sagte der Coach.

„Das Vertrauen bedeutet mir sehr viel“

Auch Gijsen selbst machte deutlich, wie wohl er sich in Delmenhorst fühlt. „Ich bin stolz darauf, meinen Vertrag bei Atlas Delmenhorst zu verlängern“, erklärte der Mittelfeldspieler.

Ausschlaggebend sei vor allem das Vertrauen des Vereins gewesen. „Das Vertrauen, das mir der Verein entgegenbringt, bedeutet mir sehr viel. Ich fühle mich hier sehr wohl und glaube fest an die Ziele des Vereins.“

Mit Blick auf die bevorstehende Regionalliga-Saison formuliert Gijsen klare Ambitionen: „Gemeinsam wollen wir weiter wachsen, hart arbeiten und gute Ergebnisse erzielen. Ich freue mich auf alles, was noch vor uns liegt, und bin schon sehr gespannt auf die neue Saison in der Regionalliga.“

Die Vertragsverlängerung passt in das Gesamtbild der Delmenhorster Personalpolitik. Nach zahlreichen Verlängerungen von Leistungsträgern setzt Atlas weiter darauf, den Kern der Aufstiegsmannschaft zusammenzuhalten. Mit Gijsen bleibt dabei einer der wichtigsten Taktgeber im Mittelfeld an Bord.