Atlas entzaubert Bersenbrücks Offensive – ein Statement im Titelrennen

Der SV Atlas Delmenhorst hat bereits am Freitagabend ein Ausrufezeichen im Titelrennen gesetzt. Beim TuS Bersenbrück, der bis dato über die gefährlichste Offensive der Liga verfügte, gewann das Team von Key Riebau mit 1:0 – und zeigte dabei vor allem gegen den Ball eine Leistung, die den Unterschied machte.
Was auf dem Papier wie ein knapper Erfolg wirkt, war auf dem Platz über weite Strecken eine kontrollierte Vorstellung der Gäste. Atlas gelang es, die Stärken der Gastgeber nahezu vollständig zu neutralisieren. Bersenbrück fand weder über Kombinationen noch über individuelle Aktionen in gefährliche Räume. Die sonst so durchschlagskräftige Offensive blieb über 90 Minuten weitgehend abgemeldet.
Die kompakte Grundordnung, das konsequente Verschieben und die hohe Disziplin im Defensivverbund sorgten dafür, dass sich kaum Lücken auftaten. Immer wieder liefen die Angriffe der Hausherren frühzeitig ins Leere oder wurden in ungefährliche Zonen gedrängt. Es war eine dieser Leistungen, bei der weniger spektakuläre Einzelaktionen als vielmehr das kollektive Funktionieren den Ausschlag gaben.
Bauer entscheidet – Atlas lässt Chancen liegen
Offensiv setzte Atlas gezielt Nadelstiche – und nutzte eine dieser Situationen kurz nach der Pause. In der 48. Minute war es Lucas Bauer, der einen Ballgewinn im Mittelfeld initiierte und die anschließende Kombination auch selbst vollendete. Über Lamine Diop und Tobias Fagerström landete der Ball erneut bei Bauer, der eiskalt zum 1:0 einschob.
Der Treffer war exemplarisch für den Auftritt der Gäste: aggressiv im Gegenpressing, zielstrebig im Umschalten und klar in der Entscheidungsfindung im letzten Drittel.
In der Folge verpasste es Atlas allerdings, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Mehrere aussichtsreiche Umschaltmomente blieben ungenutzt, sodass die Partie bis in die Schlussphase hinein offen wirkte – ohne dass Bersenbrück daraus Kapital schlagen konnte.
Denn auch in den letzten Minuten blieb das Bild unverändert: Atlas verteidigte stabil, ließ kaum Abschlüsse zu und brachte die Führung letztlich souverän über die Zeit.
Mit diesem Auswärtssieg untermauert der SV Atlas Delmenhorst nicht nur seine Ambitionen im Aufstiegsrennen, sondern liefert vor allem die Erkenntnis, dass man auch gegen die offensivstärksten Teams der Liga die Kontrolle übernehmen kann – wenn Struktur, Intensität und Effizienz zusammenkommen.
TuS Bersenbrück – SV Atlas Delmenhorst 0:1
TuS Bersenbrück: Nils Böhmann, Nicolas Eiter, Patrick Greten, Patrick Siemer (69. Connor Rohra), Fyn Luca Ebeling, Moritz Waldow (88. Nick Claushallmann), Arne Ortmann (69. Marcos Alvarez), Mathis Wellmann, Markus Lührmann, Saikouba Manneh, Maik Emmrich (69. Hakim Traoré) - Trainer: Andy Steinmann
SV Atlas Delmenhorst: Damian Schobert, Marlo Siech, Dylan Burke, Lucas Bauer (89. Nico Poplawski), Alejo Sanchez Romero, Ibrahim Temin (32. Timon-Julian Widiker), Josip Tomic (73. Mats Kaiser), Sven Lameyer, Tobias Fagerström (68. Steffen Rohwedder), Lamine Diop, Marco Stefandl (70. Linus Urban) - Trainer: Key Riebau
Schiedsrichter: Alexander Roj (Hannover) - Zuschauer: 652
Tore: 0:1 Lucas Bauer (48.)