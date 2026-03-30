Atlas entzaubert Bersenbrücks Offensive – ein Statement im Titelrennen Delmenhorst gewinnt beim direkten Konkurrenten mit 1:0 und liefert vor allem defensiv eine nahezu perfekte Vorstellung ab von red · Heute, 09:53 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Der SV Atlas Delmenhorst hat bereits am Freitagabend ein Ausrufezeichen im Titelrennen gesetzt. Beim TuS Bersenbrück, der bis dato über die gefährlichste Offensive der Liga verfügte, gewann das Team von Key Riebau mit 1:0 – und zeigte dabei vor allem gegen den Ball eine Leistung, die den Unterschied machte.

Was auf dem Papier wie ein knapper Erfolg wirkt, war auf dem Platz über weite Strecken eine kontrollierte Vorstellung der Gäste. Atlas gelang es, die Stärken der Gastgeber nahezu vollständig zu neutralisieren. Bersenbrück fand weder über Kombinationen noch über individuelle Aktionen in gefährliche Räume. Die sonst so durchschlagskräftige Offensive blieb über 90 Minuten weitgehend abgemeldet. Die kompakte Grundordnung, das konsequente Verschieben und die hohe Disziplin im Defensivverbund sorgten dafür, dass sich kaum Lücken auftaten. Immer wieder liefen die Angriffe der Hausherren frühzeitig ins Leere oder wurden in ungefährliche Zonen gedrängt. Es war eine dieser Leistungen, bei der weniger spektakuläre Einzelaktionen als vielmehr das kollektive Funktionieren den Ausschlag gaben.

Bauer entscheidet – Atlas lässt Chancen liegen Offensiv setzte Atlas gezielt Nadelstiche – und nutzte eine dieser Situationen kurz nach der Pause. In der 48. Minute war es Lucas Bauer, der einen Ballgewinn im Mittelfeld initiierte und die anschließende Kombination auch selbst vollendete. Über Lamine Diop und Tobias Fagerström landete der Ball erneut bei Bauer, der eiskalt zum 1:0 einschob.