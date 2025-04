Atlas Delmenhorst steht im Pokalfinale – 2:1-Sieg gegen Bersenbrück

Der SV Atlas Delmenhorst hat mit einem hart erkämpften 2:1-Erfolg über den TuS Bersenbrück das Finale im Krombacher Niedersachsenpokal erreicht. In einem emotional aufgeladenen Halbfinale vor über 2.000 Zuschauern im Stadion an der Düsternortstraße avancierte Tom Trebin in der Nachspielzeit zum Matchwinner – und brachte den SV Atlas damit in eine aussichtsreiche Position für einen möglichen Regionalliga-Einzug über den Pokalweg.