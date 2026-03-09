Atlas Delmenhorst setzt frühe Ausrufezeichen im Spitzenspiel

Der SV Atlas Delmenhorst hat das Verfolgerduell beim SC Spelle-Venhaus mit 2:1 gewonnen. Zwei schnelle Treffer von Diop in der ersten Halbzeit legten den Grundstein für den Auswärtssieg. Während Atlas nun mit 38 Punkten zum Tabellenführer aufschließt, rutscht Spelle im Mittelfeld der Oberliga auf Rang sieben ab.
Die Partie im Emsland wurde innerhalb weniger Minuten entschieden. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte Diop die Gäste in der 22. Minute in Führung. Nur zwei Minuten später nutzte er eine weitere Gelegenheit und erhöhte auf 2:0 (24.).
Spelle fand auf den Doppelschlag zunächst keine unmittelbare Antwort.
Nach dem Seitenwechsel gelang den Gastgebern der Anschluss. Mittelstürmer Tom Winnemöller traf in der 50. Minute zum 1:2 und sorgte damit für neue Spannung vor 346 Zuschauern.
In der verbleibenden Spielzeit bemühte sich der SCSV um den Ausgleich, fand gegen die kompakte Defensive der Gäste jedoch keine klaren Abschlüsse mehr. Atlas verteidigte den Vorsprung konsequent bis zum Schlusspfiff.
Der Erfolg hat für Delmenhorst große Bedeutung im Aufstiegsrennen. Mit nun 38 Punkten aus 19 Spielen zieht Atlas mit Tabellenführer 1. FC Germania Egestorf-Langreder gleich, der allerdings das deutlich bessere Torverhältnis aufweist.
Für Spelle fällt die Niederlage deutlicher ins Gewicht. Die Mannschaft bleibt bei 31 Punkten und rutscht in der Tabelle auf Rang sieben ab. Der Rückstand auf die Spitzengruppe vergrößert sich damit weiter.
Der Auswärtssieg unterstreicht die Ambitionen der Gäste, die nach einer intensiven englischen Woche erneut ihre Effizienz unter Beweis stellten. Zwei präzise Aktionen von Diop reichten, um das Spiel früh in die gewünschte Richtung zu lenken.
Spelle hingegen zeigte nach dem Seitenwechsel eine Reaktion, blieb insgesamt aber hinter der notwendigen Durchschlagskraft zurück, um das Spiel noch zu drehen.