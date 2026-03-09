Atlas Delmenhorst setzt frühe Ausrufezeichen im Spitzenspiel Doppelschlag von Diop entscheidet die Partie – Gastgeber bleiben trotz Aufholversuch ohne Punkte von red · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Manni Hermes

Der SV Atlas Delmenhorst hat das Verfolgerduell beim SC Spelle-Venhaus mit 2:1 gewonnen. Zwei schnelle Treffer von Diop in der ersten Halbzeit legten den Grundstein für den Auswärtssieg. Während Atlas nun mit 38 Punkten zum Tabellenführer aufschließt, rutscht Spelle im Mittelfeld der Oberliga auf Rang sieben ab.

Früher Doppelschlag bringt Atlas auf Kurs Die Partie im Emsland wurde innerhalb weniger Minuten entschieden. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte Diop die Gäste in der 22. Minute in Führung. Nur zwei Minuten später nutzte er eine weitere Gelegenheit und erhöhte auf 2:0 (24.). Spelle fand auf den Doppelschlag zunächst keine unmittelbare Antwort.

Winnemöller verkürzt – mehr gelingt Spelle nicht Nach dem Seitenwechsel gelang den Gastgebern der Anschluss. Mittelstürmer Tom Winnemöller traf in der 50. Minute zum 1:2 und sorgte damit für neue Spannung vor 346 Zuschauern. In der verbleibenden Spielzeit bemühte sich der SCSV um den Ausgleich, fand gegen die kompakte Defensive der Gäste jedoch keine klaren Abschlüsse mehr. Atlas verteidigte den Vorsprung konsequent bis zum Schlusspfiff.