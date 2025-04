Atlas Delmenhorst: Duell zweier formstarker Teams

Am Samstag steht dem SV Atlas Delmenhorst eine anspruchsvolle Auswärtsaufgabe bevor: Die Mannschaft von Trainer Key Riebau tritt beim SV Meppen II an, der sich in den vergangenen Wochen in beständiger Verfassung präsentierte. Seit fünf Spielen ist das Team von Coach Tobias Bartels ungeschlagen und hat dabei neun Punkte eingefahren.