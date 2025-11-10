Atlas bleibt auswärts makellos

Der SV Atlas Delmenhorst hat seine beeindruckende Auswärtsserie fortgesetzt. Beim Aufsteiger SV Holthausen-Biene siegte die Mannschaft von Trainer Key Riebau souverän mit 3:0 und bleibt damit auch im sechsten Auswärtsspiel der Saison ohne Punktverlust. Besonders Joker Justin Dähnenkamp avancierte mit zwei Treffern zum Mann des Spiels.

Atlas legte los wie die Feuerwehr. Bereits nach vier Minuten traf Nico Poplawski nach feiner Vorarbeit zum 1:0 und sorgte früh für klare Verhältnisse. Die Gastgeber zogen sich tief zurück und versuchten, die Räume eng zu machen, doch Delmenhorst dominierte das Geschehen. Auf dem schwer bespielbaren Rasen blieb das Riebau-Team geduldig und kontrollierte Ball und Gegner. Holthausen-Biene kam im gesamten ersten Durchgang zu keiner nennenswerten Torchance, während Atlas defensiv kaum etwas zuließ und das Spielgeschehen sicher lenkte.

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gastgeber kurzzeitig, Druck aufzubauen, ehe Atlas wieder die Kontrolle übernahm. In der 65. Minute brachte Riebau mit Justin Dähnenkamp frische Offensivkraft – eine goldrichtige Entscheidung. Der eingewechselte Stürmer erhöhte nach einer sehenswerten Kombination in der 71. Minute auf 2:0 und setzte in der Nachspielzeit mit dem 3:0 den Schlusspunkt. Für Dähnenkamp war es bereits das zweite Jokertor in dieser Saison.

Defensiv ließ Atlas nichts anbrennen. Ersatzkeeper Kilian Sanden strahlte Ruhe aus, pflückte hohe Bälle sicher herunter und überzeugte im Aufbauspiel. Kapitän Ibrahim Temin führte die Defensive umsichtig an, während die Abwehrkette um Burke, Widiker und Sánchez Romero kaum Fehler zuließ. Mit nunmehr 18 Punkten aus sechs Auswärtsspielen und einem Torverhältnis von 17:1 stellt der SV Atlas die beste Auswärtsmannschaft der Liga.

Blick nach vorn

Mit dem Sieg in Holthausen-Biene festigt der SV Atlas Delmenhorst Rang eins, punktgleich mit Hildesheim. Die kommenden Wochen haben es in sich: Zunächst gastiert der SV Wilhelmshaven im Delmenhorster Stadion (15. November, 14 Uhr), danach folgt das Spitzenspiel gegen VfV Borussia 06 Hildesheim (22. November). Zwei Begegnungen, die richtungsweisend im Kampf um die Tabellenführung werden dürften.