Atlas bleibt an der Spitze – auch in Unterzahl

Der SV Atlas Delmenhorst hat seine Tabellenführung in der Oberliga Niedersachsen verteidigt. Beim 1:0-Erfolg bei USI Lupo Martini Wolfsburg zeigte das Team von Trainer Key Riebau erneut eine reife Leistung – auch nach einem Platzverweis gegen Torschütze Dinand Gijsen.
Riebau rotierte im Vergleich zum vorherigen Spiel auf mehreren Positionen. So begannen Philipp Eggersglüß, Leonit Basha und Joel Schallschmidt, während Daniel Hefele, Linus Urban und Tobias Fagerström zunächst draußen blieben. Die Delmenhorster dominierten die Anfangsphase, verpassten es aber, ihre Überlegenheit in Tore umzumünzen. Lupo Martini lauerte auf Konter und kam in der ersten Halbzeit ebenfalls zu zwei hochkarätigen Chancen.
Die Entscheidung fiel in der 55. Minute: Nach einer ansehnlichen Kombination über die linke Seite legte Gijsen den Ball zur Führung ins Netz. Doch nur sechs Minuten später musste der Mittelfeldspieler mit Gelb-Rot vom Platz – eine unnötige Aktion, die das Spiel kippen ließ. Riebau reagierte umgehend, brachte frische Kräfte und stellte seine Mannschaft taktisch um.
Trotz Unterzahl blieb Atlas stabil. Wolfsburg drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich, doch die Gäste verteidigten kompakt und Torhüter Damian Schobert parierte mehrfach stark. In der Nachspielzeit warf Lupo alles nach vorn – vergeblich. Atlas rettete den knappen Vorsprung über die Zeit und sicherte sich den vierten Saisonsieg im fünften Spiel.
Fazit: Der SV Atlas überzeugt weiterhin durch taktische Disziplin, Variabilität im Kader und einen klaren Plan – auch in schwierigen Momenten. Mit 13 Punkten aus fünf Spielen führt Delmenhorst die Tabelle an.
Ausblick: Am Sonntag (15 Uhr) empfängt Atlas den Tabellen-Siebten SC Spelle-Venhaus. Eine Woche später geht es auswärts zum Lüneburger SK Hansa (Anstoß: 16.30 Uhr).
USI Lupo Martini Wolfsburg – SV Atlas Delmenhorst 0:1
USI Lupo Martini Wolfsburg: Flynn Schönmottel, Valeri Schlothauer, Lukas Comito (83. Robin Alexander Sarstedt), Athanasios Palanis, Giosue Tortora (77. Arlind Sadiku), Malcolm Badu, Jakob Schlienz, Bangin Bakir (61. Aziz Kiy), Romeo Kumor, Julian Wöhner, Elia Cirrone (69. Samuel Owusu) - Trainer: Ludger Tusch
SV Atlas Delmenhorst: Damian Schobert, Philipp Eggersglüß, Marlo Siech, Ibrahim Temin, Dylan Burke, Joel Schallschmidt (62. Daniel Hefele), Josip Tomic (68. Sven Lameyer), Dinand Gijsen, Leonit Basha (62. Linus Urban), Lamine Diop (77. Alejo Sanchez Romero), Nico Poplawski (90. Justin Dähnenkamp) - Trainer: Key Riebau
Schiedsrichter: Nils Musekamp (Nordhorn) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Dinand Gijsen (55.)
Gelb-Rot: Dinand Gijsen (61./SV Atlas Delmenhorst/)