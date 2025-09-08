– Foto: Christoph Kulhoff

Atlas bleibt an der Spitze – auch in Unterzahl 1:0-Auswärtssieg bei Lupo Martini Wolfsburg – Gijsen trifft und fliegt, Schobert rettet Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. LM Wolfsburg SV Atlas Del

Der SV Atlas Delmenhorst hat seine Tabellenführung in der Oberliga Niedersachsen verteidigt. Beim 1:0-Erfolg bei USI Lupo Martini Wolfsburg zeigte das Team von Trainer Key Riebau erneut eine reife Leistung – auch nach einem Platzverweis gegen Torschütze Dinand Gijsen.

Riebau rotierte im Vergleich zum vorherigen Spiel auf mehreren Positionen. So begannen Philipp Eggersglüß, Leonit Basha und Joel Schallschmidt, während Daniel Hefele, Linus Urban und Tobias Fagerström zunächst draußen blieben. Die Delmenhorster dominierten die Anfangsphase, verpassten es aber, ihre Überlegenheit in Tore umzumünzen. Lupo Martini lauerte auf Konter und kam in der ersten Halbzeit ebenfalls zu zwei hochkarätigen Chancen. Gestern, 15:00 Uhr USI Lupo Martini Wolfsburg LM Wolfsburg SV Atlas Delmenhorst SV Atlas Del 0 1 Abpfiff

Die Entscheidung fiel in der 55. Minute: Nach einer ansehnlichen Kombination über die linke Seite legte Gijsen den Ball zur Führung ins Netz. Doch nur sechs Minuten später musste der Mittelfeldspieler mit Gelb-Rot vom Platz – eine unnötige Aktion, die das Spiel kippen ließ. Riebau reagierte umgehend, brachte frische Kräfte und stellte seine Mannschaft taktisch um. Trotz Unterzahl blieb Atlas stabil. Wolfsburg drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich, doch die Gäste verteidigten kompakt und Torhüter Damian Schobert parierte mehrfach stark. In der Nachspielzeit warf Lupo alles nach vorn – vergeblich. Atlas rettete den knappen Vorsprung über die Zeit und sicherte sich den vierten Saisonsieg im fünften Spiel.