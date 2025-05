Atlas bindet zwei Stammspieler für die kommende Saison

Der SV Atlas Delmenhorst treibt die Personalplanung für die kommende Saison in der Oberliga Niedersachsen weiter voran. Wie der Verein mitteilte, haben die beiden Stammspieler Daniel Hefele und Joel Schallschmidt ihre auslaufenden Verträge verlängert. Damit setzt Atlas ein weiteres Zeichen für Kontinuität und Stabilität im Kader.

Daniel Hefele, der sich in der laufenden Saison als verlässlicher und kampfstarker Mittelfeldspieler etabliert hat, bleibt mindestens ein weiteres Jahr beim SVA. „Ich hab mich von Anfang an sehr wohl gefühlt und freue mich, viele weitere Siege mit dem Team zu holen“, erklärte der 25-Jährige. Auch sportlich wird Hefele intern hochgeschätzt: „Daniel ist ein enorm fleißiger und mannschaftsdienlicher Teamplayer, der stets alles raushaut“, so sportlicher Leiter Stephan Ehlers.

Ebenfalls verlängert hat Joel Schallschmidt, der seit 2022 zum Kader der ersten Mannschaft gehört. Der flexibel einsetzbare Delmenhorster überzeugte mit seiner Einsatzfreude und taktischen Vielseitigkeit. „Joel verkörpert mit seiner intensiven Spielweise alle Atlas-Attribute“, betont Ehlers. Dass ein Eigengewächs dem Verein weiterhin die Treue hält, wird in Delmenhorst als starkes Zeichen für die weitere Entwicklung gewertet.