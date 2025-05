Atlas bindet Urban und Widiker langfristig

Sportlicher Leiter Stephan Ehlers zeigt sich mit den Entscheidungen hochzufrieden: „Linus Urban hat sich im Laufe der Saison gegen starke Konkurrenz auf der rechten Abwehrseite durchgesetzt und ist zum festen Bestandteil der Startelf geworden. Seine Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen.“ Auch bei Timon Widiker, der vor der Saison verpflichtet wurde, habe sich das Anforderungsprofil – jung, motiviert, regional verankert – voll bestätigt. „Ich freue mich sehr, dass wir mit beiden Spielern weiterarbeiten können. Von ihnen ist in der kommenden Saison noch einiges zu erwarten.“

Beide Akteure betonten in ihren Stellungnahmen die besondere Atmosphäre rund um den Verein. Urban, der in der laufenden Saison regelmäßig in der Startelf stand, sagte: „Bei diesen Fans und dieser Mannschaft fiel mir die Entscheidung nicht schwer.“ Widiker, ebenfalls fester Bestandteil der Mannschaft, lobte das familiäre Umfeld: „Man spürt Vertrauen und bekommt ein positives Gefühl vermittelt. Ich freue mich, weiter alles für die gemeinsamen Ziele zu geben.“