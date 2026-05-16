Atlas bindet Siech langfristig

Der SV Atlas Delmenhorst treibt seine Personalplanungen weiter voran und hat ein wichtiges Zeichen für die kommenden Jahre gesetzt: Marlo Siech hat seinen Vertrag beim Oberliga-Tabellenführer vorzeitig verlängert. Das neue Arbeitspapier gilt unabhängig von der Ligazugehörigkeit.
Damit sichern sich die Delmenhorster nicht nur sportliche Stabilität in der Defensive, sondern binden auch einen der prägendsten Spieler der vergangenen Jahre langfristig an den Verein. Siech geht im Sommer bereits in seine achte Saison im blau-gelben Trikot und zählt damit zu den Gesichtern des aktuellen Atlas-Kerns.
Fuhrken: „Nicht mehr wegzudenken“
Sportvorstand Bastian Fuhrken misst der Verlängerung große Bedeutung bei. „Dass Marlo seinen Vertrag vorzeitig verlängert hat, ist für uns ein enorm wichtiges Signal“, erklärt Fuhrken. „Wir verlängern damit mit einer absoluten Identifikationsfigur.“
Besonders die Verbindung zwischen Spieler und Verein hebt der Sportvorstand hervor: „Marlo ist menschlich sowie sportlich nicht mehr aus unserem Verein wegzudenken.“ Zudem verkörpere der Innenverteidiger „Leidenschaft, Zuverlässigkeit und absolute Loyalität“.
Die frühzeitige Einigung zeigt, dass beide Seiten den gemeinsamen Weg fortsetzen wollten, obwohl der bisherige Vertrag noch lief. Für Atlas bedeutet die Verlängerung zusätzliche Planungssicherheit – gerade mit Blick auf die sportlich entscheidenden kommenden Monate.
Konstanz als Teil der Atlas-Strategie
Die Verlängerung passt zur aktuellen Ausrichtung des Vereins, der zuletzt mehrfach betont hatte, auf Kontinuität und klare Strukturen setzen zu wollen. Mit Siech bleibt ein Spieler an Bord, der die vergangenen Jahre des Vereins maßgeblich mitgeprägt hat und sowohl sportlich als auch innerhalb der Mannschaft eine wichtige Rolle einnimmt.