Atlas bindet Siech langfristig Innenverteidiger verlängert vorzeitig und bleibt ligaunabhängig in Delmenhorst von red · Heute, 09:43 Uhr · 0 Leser

– Foto: Atlas Delmenhorst

Der SV Atlas Delmenhorst treibt seine Personalplanungen weiter voran und hat ein wichtiges Zeichen für die kommenden Jahre gesetzt: Marlo Siech hat seinen Vertrag beim Oberliga-Tabellenführer vorzeitig verlängert. Das neue Arbeitspapier gilt unabhängig von der Ligazugehörigkeit.

Damit sichern sich die Delmenhorster nicht nur sportliche Stabilität in der Defensive, sondern binden auch einen der prägendsten Spieler der vergangenen Jahre langfristig an den Verein. Siech geht im Sommer bereits in seine achte Saison im blau-gelben Trikot und zählt damit zu den Gesichtern des aktuellen Atlas-Kerns. Fuhrken: „Nicht mehr wegzudenken“

Sportvorstand Bastian Fuhrken misst der Verlängerung große Bedeutung bei. „Dass Marlo seinen Vertrag vorzeitig verlängert hat, ist für uns ein enorm wichtiges Signal“, erklärt Fuhrken. „Wir verlängern damit mit einer absoluten Identifikationsfigur.“ Besonders die Verbindung zwischen Spieler und Verein hebt der Sportvorstand hervor: „Marlo ist menschlich sowie sportlich nicht mehr aus unserem Verein wegzudenken.“ Zudem verkörpere der Innenverteidiger „Leidenschaft, Zuverlässigkeit und absolute Loyalität“.